Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CHIGIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CHIGIN
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY TNHH CHIGIN

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH CHIGIN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 140 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi nguyên vật liệu, hàng hóa nhập vào, nợ công với nhà cung cấp;
Thực hiện xuất nhập kho nguyên vật liệu và hàng hoá phục vụ sản xuất kinh doanh;
Lập và quản lý chứng từ xuất nhập hàng theo quy định của nhà hàng;
Thực hiện quản lý tồn kho và kiểm kho định kỳ theo quy định của nhà hàng;
Khai báo số liệu kế toán như chi phí, công nợ, tồn kho lên phần mềm kế toán;
Thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày trong hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà hàng;
Tổng hợp chấm công;
Thực hiện tính lương cho CBNV tại Công ty;
Lưu trữ hồ sơ và các giấy tờ, tài liệu kế toán của nhà hàng;
Các công việc hỗ trợ hành chính khác có liên quan theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đằng/Đại học trở lên chuyên ngành kế toán
Kinh nghiệm: Có tối thiểu 12 tháng làm việc trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp.
Tin học văn phòng: Thành thạo
Am hiểu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về tài chính, kế toán
Nắm rõ cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Hiểu biết pháp luật chuyên ngành,các quy định về thuế, tài chính và các chính sách, chế độ khác hiện hành trong lĩnh vực tài chính, kế toán
Kỹ năng:
Thực hiện công việc tốt;
Giao tiếp tốt, tạo được sự tin tưởng trong các mối quan hệ
Làm việc nhóm một cách tích cực và hiệu quả
Đề xuất sáng kiến cải tiến công việc
Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH CHIGIN Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 10-15tr/tháng
Lương cứng: Từ 6.000.000 đến 9.000.0000 đồng/tháng;
Hỗ trợ: xăng xe, điện thoại;
Lương kiêm nhiệm: 2.000.000-5.000.000 đồng/tháng
Lương KPI: 30-50% lương cứng
2. Đãi ngộ khác:
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ;
Chế độ thưởng các ngày lễ, tết lớn (1/1,8/3, 30/4, 1/5, 2/9...);
Tham gia teambuilding, nghỉ mát, Year End Party...định kỳ hàng năm;
Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân tại môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHIGIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHIGIN

CÔNG TY TNHH CHIGIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: L03, Khu D, Khu đô thị mới Dương Nội, Phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

