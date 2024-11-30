Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CHIGIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 140 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi nguyên vật liệu, hàng hóa nhập vào, nợ công với nhà cung cấp;

Thực hiện xuất nhập kho nguyên vật liệu và hàng hoá phục vụ sản xuất kinh doanh;

Lập và quản lý chứng từ xuất nhập hàng theo quy định của nhà hàng;

Thực hiện quản lý tồn kho và kiểm kho định kỳ theo quy định của nhà hàng;

Khai báo số liệu kế toán như chi phí, công nợ, tồn kho lên phần mềm kế toán;

Thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày trong hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà hàng;

Tổng hợp chấm công;

Thực hiện tính lương cho CBNV tại Công ty;

Lưu trữ hồ sơ và các giấy tờ, tài liệu kế toán của nhà hàng;

Các công việc hỗ trợ hành chính khác có liên quan theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đằng/Đại học trở lên chuyên ngành kế toán

Kinh nghiệm: Có tối thiểu 12 tháng làm việc trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp.

Tin học văn phòng: Thành thạo

Am hiểu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về tài chính, kế toán

Nắm rõ cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Hiểu biết pháp luật chuyên ngành,các quy định về thuế, tài chính và các chính sách, chế độ khác hiện hành trong lĩnh vực tài chính, kế toán

Kỹ năng:

Thực hiện công việc tốt;

Giao tiếp tốt, tạo được sự tin tưởng trong các mối quan hệ

Làm việc nhóm một cách tích cực và hiệu quả

Đề xuất sáng kiến cải tiến công việc

Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH CHIGIN Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 10-15tr/tháng

Lương cứng: Từ 6.000.000 đến 9.000.0000 đồng/tháng;

Hỗ trợ: xăng xe, điện thoại;

Lương kiêm nhiệm: 2.000.000-5.000.000 đồng/tháng

Lương KPI: 30-50% lương cứng

2. Đãi ngộ khác:

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ;

Chế độ thưởng các ngày lễ, tết lớn (1/1,8/3, 30/4, 1/5, 2/9...);

Tham gia teambuilding, nghỉ mát, Year End Party...định kỳ hàng năm;

Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân tại môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHIGIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.