Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ SATY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

MỨC LƯƠNG: 9.000.000-12.000.000 - SỐ LƯỢNG: 1

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

+ Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: mua bán hàng hóa, CCCD, TSCD, thực hiện thu chi tiền

+ Theo dõi và quản lý công nợ

+ Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho

+ Xuất hóa đơn GTGT, quản lý hóa đơn đầu vào để làm dữ liệu lên BC thuế

+ Soạn thảo, lưu trữ hợp đồng, chấm công, tính lương, BHXH cho nhân sự.

THỜI GIAN LÀM VIỆC

8h30 đến 17h30, nghỉ trưa từ 12h-13h30

Từ thứ Hai đến thứ Bảy

ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC

Công ty Cổ Phần Thương mại Vật tư Thiết bị Saty

850 Xa Lộ Hà Nội, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính kế toán

+ Thành thạo tin học văn phòng

+ Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

+ Biết phần mềm Misa là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ SATY Thì Được Hưởng Những Gì

+ Hưởng lương theo năng lực và cơ hội thăng tiến cao

+ Được đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của luật lao động

+ Môi trường làm việc năng động, sáng tạo

+ Được thưởng Tết, các ngày lễ trong năm như: 30/4; 1/5; 2/9………

+ Được thưởng lương tháng 13, xét thưởng, nâng lương theo đánh giá nhân sự hàng năm

+ Du lịch, nghỉ dưỡng, team building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ SATY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.