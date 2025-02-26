Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ SATY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ SATY
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
MỨC LƯƠNG: 9.000.000-12.000.000 - SỐ LƯỢNG: 1
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
+ Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: mua bán hàng hóa, CCCD, TSCD, thực hiện thu chi tiền
+ Theo dõi và quản lý công nợ
+ Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho
+ Xuất hóa đơn GTGT, quản lý hóa đơn đầu vào để làm dữ liệu lên BC thuế
+ Soạn thảo, lưu trữ hợp đồng, chấm công, tính lương, BHXH cho nhân sự.
THỜI GIAN LÀM VIỆC
8h30 đến 17h30, nghỉ trưa từ 12h-13h30
Từ thứ Hai đến thứ Bảy
ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC
Công ty Cổ Phần Thương mại Vật tư Thiết bị Saty
850 Xa Lộ Hà Nội, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Thành thạo tin học văn phòng
+ Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
+ Biết phần mềm Misa là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ SATY Thì Được Hưởng Những Gì
+ Được đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của luật lao động
+ Môi trường làm việc năng động, sáng tạo
+ Được thưởng Tết, các ngày lễ trong năm như: 30/4; 1/5; 2/9………
+ Được thưởng lương tháng 13, xét thưởng, nâng lương theo đánh giá nhân sự hàng năm
+ Du lịch, nghỉ dưỡng, team building hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ SATY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
