Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HHL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HHL
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- phan văn trị, go vap, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Quản lý hàng hóa theo phần mềm
- Ra đơn hàng, báo cáo chi phí, lợi nhuận.
-Thực hiện các thủ tục BHXH cho nhân viên.
-Lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt, ngân hàng.
- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- 1-2 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương.
- Biết sử dụng phần mềm Misa.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Hiểu rõ về thuế doanh nghiệp.
- Cần người nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, biết làm việc theo nhóm, vui vẻ , cẩn thận, tỉ mỉ.
Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HHL Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ
- Tăng lương hàng năm theo năng lực.
- Môi trường làm việc thoải mái, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HHL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
