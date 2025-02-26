Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HHL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - phan văn trị, go vap, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Quản lý hàng hóa theo phần mềm

- Ra đơn hàng, báo cáo chi phí, lợi nhuận.

-Thực hiện các thủ tục BHXH cho nhân viên.

-Lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt, ngân hàng.

- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 1-2 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương.

- Biết sử dụng phần mềm Misa.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Hiểu rõ về thuế doanh nghiệp.

- Cần người nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, biết làm việc theo nhóm, vui vẻ , cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HHL Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ

- Tăng lương hàng năm theo năng lực.

- Môi trường làm việc thoải mái, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HHL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.