Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MTV NGUỒN CAO SU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KDC Vạn Phúc, TP Thủ Đức, HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nộp tờ khai hàng quý, hàng năm

Đối chiếu, theo dõi công nợ

Tính lương và trả lương, đóng bảo hiểm hàng tháng cho nhân viên công ty

Báo cáo công việc cho quản lý, giám đốc

Cập nhật tiến độ công việc theo yêu cầu nội bộ của Công ty.

Về làm tờ khai thuế: Do công ty quy mô nhỏ trên dưới 10 người nên khai thuế theo quý, chứng từ hóa đơn không quá nhiều nên chỉ yêu cầu làm tờ khai đúng hạn.

Yêu cầu ứng viên có kiến thức kế toán.

Về đối chiếu, theo dõi công nợ: Làm theo hướng dẫn

Yêu cầu ứng viên có thể đọc hiểu tiếng anh cơ bản do phải đối chiếu công nợ với cả đầu nước ngoài.

Về tính lương, trả lương, đóng bảo hiểm cho nhân viên công ty: Làm theo hướng dẫn

Yêu cầu ứng viên có kỹ năng tin học văn phòng

Các công việc khác: yêu cầu ứng viên làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm với báo cáo, công việc được giao

Tại CÔNG TY TNHH MTV NGUỒN CAO SU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được trả lương và đóng bảo hiểm đầy đủ, đúng hạn hàng tháng.

