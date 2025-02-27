Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MTV NGUỒN CAO SU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH MTV NGUỒN CAO SU VIỆT
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: KDC Vạn Phúc, TP Thủ Đức, HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Nộp tờ khai hàng quý, hàng năm
Đối chiếu, theo dõi công nợ
Tính lương và trả lương, đóng bảo hiểm hàng tháng cho nhân viên công ty
Báo cáo công việc cho quản lý, giám đốc
Cập nhật tiến độ công việc theo yêu cầu nội bộ của Công ty.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Về làm tờ khai thuế: Do công ty quy mô nhỏ trên dưới 10 người nên khai thuế theo quý, chứng từ hóa đơn không quá nhiều nên chỉ yêu cầu làm tờ khai đúng hạn.
Yêu cầu ứng viên có kiến thức kế toán.
Về đối chiếu, theo dõi công nợ: Làm theo hướng dẫn
Yêu cầu ứng viên có thể đọc hiểu tiếng anh cơ bản do phải đối chiếu công nợ với cả đầu nước ngoài.
Về tính lương, trả lương, đóng bảo hiểm cho nhân viên công ty: Làm theo hướng dẫn
Yêu cầu ứng viên có kỹ năng tin học văn phòng
Các công việc khác: yêu cầu ứng viên làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm với báo cáo, công việc được giao
Yêu cầu ứng viên có kiến thức kế toán.
Về đối chiếu, theo dõi công nợ: Làm theo hướng dẫn
Yêu cầu ứng viên có thể đọc hiểu tiếng anh cơ bản do phải đối chiếu công nợ với cả đầu nước ngoài.
Về tính lương, trả lương, đóng bảo hiểm cho nhân viên công ty: Làm theo hướng dẫn
Yêu cầu ứng viên có kỹ năng tin học văn phòng
Các công việc khác: yêu cầu ứng viên làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm với báo cáo, công việc được giao
Tại CÔNG TY TNHH MTV NGUỒN CAO SU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Được trả lương và đóng bảo hiểm đầy đủ, đúng hạn hàng tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV NGUỒN CAO SU VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI