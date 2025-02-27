Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MTV NGUỒN CAO SU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MTV NGUỒN CAO SU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV NGUỒN CAO SU VIỆT
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY TNHH MTV NGUỒN CAO SU VIỆT

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH MTV NGUỒN CAO SU VIỆT

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: KDC Vạn Phúc, TP Thủ Đức, HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nộp tờ khai hàng quý, hàng năm
Đối chiếu, theo dõi công nợ
Tính lương và trả lương, đóng bảo hiểm hàng tháng cho nhân viên công ty
Báo cáo công việc cho quản lý, giám đốc
Cập nhật tiến độ công việc theo yêu cầu nội bộ của Công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Về làm tờ khai thuế: Do công ty quy mô nhỏ trên dưới 10 người nên khai thuế theo quý, chứng từ hóa đơn không quá nhiều nên chỉ yêu cầu làm tờ khai đúng hạn.
Yêu cầu ứng viên có kiến thức kế toán.
Về đối chiếu, theo dõi công nợ: Làm theo hướng dẫn
Yêu cầu ứng viên có thể đọc hiểu tiếng anh cơ bản do phải đối chiếu công nợ với cả đầu nước ngoài.
Về tính lương, trả lương, đóng bảo hiểm cho nhân viên công ty: Làm theo hướng dẫn
Yêu cầu ứng viên có kỹ năng tin học văn phòng
Các công việc khác: yêu cầu ứng viên làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm với báo cáo, công việc được giao

Tại CÔNG TY TNHH MTV NGUỒN CAO SU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được trả lương và đóng bảo hiểm đầy đủ, đúng hạn hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV NGUỒN CAO SU VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV NGUỒN CAO SU VIỆT

CÔNG TY TNHH MTV NGUỒN CAO SU VIỆT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 01, đường 7, Cityland Center Hill, P7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

