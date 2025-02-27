Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH THÀNH PHỐ (TP. HÀ NỘI) - CN TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Lên doanh thu trên phần mềm nội bộ

Báo giá cho khách hàng khi có yêu cầu.

Thu hồi công nợ.

Gửi bảng kê, chốt bảng kê và làm giấy tờ thanh toán gửi khách

Thu hồi chứng từ và gửi chứng từ cho khách

Gửi báo cáo hàng ngày qua mail, up chứng từ và nhập giá vào hệ thống.

Tính lương cho 7 nhân sự.

Hỗ trợ một số công việc nội bộ khác.