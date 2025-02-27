Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH THÀNH PHỐ (TP. HÀ NỘI) - CN TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH THÀNH PHỐ (TP. HÀ NỘI) - CN TP.HCM
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: B2 Lê Thị Riêng, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Lên doanh thu trên phần mềm nội bộ
Báo giá cho khách hàng khi có yêu cầu.
Thu hồi công nợ.
Gửi bảng kê, chốt bảng kê và làm giấy tờ thanh toán gửi khách
Thu hồi chứng từ và gửi chứng từ cho khách
Gửi báo cáo hàng ngày qua mail, up chứng từ và nhập giá vào hệ thống.
Tính lương cho 7 nhân sự.
Hỗ trợ một số công việc nội bộ khác.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo excel, giao tiếp tốt.
Làm việc từ T2 – Sáng T7.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH THÀNH PHỐ (TP. HÀ NỘI) - CN TP.HCM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.
Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH THÀNH PHỐ (TP. HÀ NỘI) - CN TP.HCM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
