Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3, Tòa B, TTTM Tasco Megamall Long Biên, 7

- 9 Nguyễn Văn Linh,Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1. Kiểm tra, rà soát tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ kế toán, kiểm tra tính tuân thủ nguyên tắc kế toán, thuế, quy định của pháp luật và công ty. Hạch toán vào phần mềm kế toán theo quy định.
2. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán tổng hợp và chi tiết.
3. Lập báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định về kế toán, thống kê.
4. Lập các báo cáo phục vụ quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo Công ty.
5. Kiểm tra thông tin đơn giá, tính chính xác của hợp đồng/ phụ lục, báo giá. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ, đề xuất và thực hiện thanh quyết toán.
6. Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch và thực hiện việc thanh quyết toán công nợ nội bộ (tạm ứng) và công nợ phải thu, phải trả.
7. Theo dõi TSCĐ, CCDC (Công tác quản lý nói chung).
8. Lập báo cáo thuế tháng/quý/năm , Báo cáo lãnh đạo và nộp tiền thuế cho cơ quan thuế .
9. Làm việc với Cơ quan thuế về: Công văn, thông báo, đối soát nghĩa vụ thuế,...;
10. Trực tiếp tham gia kiểm tra, thanh tra thuế khi có yêu cầu từ Cơ quan thuế;
11. Hoàn thiện chứng từ , in đóng sổ sách , lưu trữ hồ sơ kế toán.
12. Cập nhập các chính sách kế toán, tài chính, thuế và các văn bản pháp lý có liên quan
13. Các công việc phát sinh khác khi phỏng vấn sẽ trao đổi cụ thể.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chỉ tuyển Nữ; độ tuổi 35-45 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính kế toán (ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại thương, ĐH Tài chính Ngân hàng,...);
- Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực tài chính kế toán tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực liên quan;
- Tỉ mỉ, cẩn thận, sắc xảo trong nghiệp vụ, nghiêm khắc,...;
- Kỹ năng thu thập số liệu kế toán, thống kê và tổng hợp lập báo cáo phân tích, đề xuất biện pháp thực hiện;
- Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, phần mềm kế toán;
- Có khả năng phối hợp, giao tiếp tốt với đồng nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 13 - 15TR/Tháng, thưởng KPI, các khoản thưởng năm, tháng lương 13 theo tình hình kinh doanh và kết quả công việc;
- Chế độ bảo hiểm: BHXH, YT, TN... đóng sau 2 tháng thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ cho người lao động;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc, được phát huy tối đa khả năng của bản thân;
- Cơ chế tăng lương định kỳ 1 lần/1 năm dựa trên năng lực, hiệu quả công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 5, ngõ 75, đường Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

