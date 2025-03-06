Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Hai Thành Viên Omb Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nguyễn Văn Linh - Long Biên - Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Phụ trách các phần việc kế toán nội bộ

- Xuất hoá đơn.

- Cân đối đầu ra đầu vào, phụ trách giao dịch với ngân hàng.

- Theo dõi hợp đồng, công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.

- Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo định kỳ hàng tháng

- Theo dõi BHYT, BHXH.

- Hạch toán doanh thu trên các phần mềm online.

- Tính lương cho cán bộ, và các khoản trích theo lương.

-Tổng hợp và hoàn thiện sổ sách kế toán;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo quản trị khi có yêu cầu

- Một số công việc phát sinh khác.

- Các công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cao Đẳng - Đại học chuyên ngành kế toán.

- Yêu cầu kinh nghiệm: ít nhất 1 năm tại vị trí tương đương.

-Tin học văn phòng tốt - Thành thạo phần mềm excel và phần mềm misa.

- Có kinh nghiệm về sàn Thương mại điện tử.

- Nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt. - Chăm chỉ, trung thực.

- Ưu tiên những bạn có ý định gắn bó lâu dài.

Tại Công Ty TNHH Hai Thành Viên Omb Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10-12 triệu ( thoả thuận lúc phỏng vấn)

- Thưởng quý, lễ tết, tháng lương 13, thưởng cho nhân viên xuất sắc., tăng lương định kỳ hằng năm,...

- Đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ phép, và các phúc lợi khác sẽ được trao đổi khi tiếp nhận công việc.

- Nghỉ mát hàng năm, team building, liên hoan,... - BHXH, chế độ khác theo quy định của nhà nước

- Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 7 ( 8h00-12h00, 13h00-17h00) - Holidays: chủ nhật và Lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hai Thành Viên Omb Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.