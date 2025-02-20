Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ NGUYỄN LÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

• Quản lý sổ sách kế toán và thực hiện báo cáo tài chính định kỳ.

• Thực hiện các giao dịch kế toán hàng ngày và hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ.

• Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số liệu kế toán để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

• Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

• Hỗ trợ trong việc lập ngân sách và dự báo tài chính, góp phần vào việc lập kế hoạch tài chính cho công ty.

• Tham gia vào quy trình kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

• Phụ trách tính lương.

• Phụ trách các công việc về Bảo hiểm xã hội: báo tăng, giảm lao động, giải quyết các chế độ bảo hiểm,...

• Liên hệ và gặp trực tiếp cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội khi có công việc cần thiết.

• Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo sự liên kết và đóng góp tối ưu cho hiệu quả hoạt động chung của công ty.

• Những công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.