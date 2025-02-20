Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ NGUYỄN LÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ NGUYỄN LÂM
- Hồ Chí Minh: 124 Đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
• Quản lý sổ sách kế toán và thực hiện báo cáo tài chính định kỳ.
• Thực hiện các giao dịch kế toán hàng ngày và hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ.
• Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số liệu kế toán để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
• Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.
• Hỗ trợ trong việc lập ngân sách và dự báo tài chính, góp phần vào việc lập kế hoạch tài chính cho công ty.
• Tham gia vào quy trình kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
• Phụ trách tính lương.
• Phụ trách các công việc về Bảo hiểm xã hội: báo tăng, giảm lao động, giải quyết các chế độ bảo hiểm,...
• Liên hệ và gặp trực tiếp cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội khi có công việc cần thiết.
• Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo sự liên kết và đóng góp tối ưu cho hiệu quả hoạt động chung của công ty.
• Những công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các công ty xây dựng hoặc kế toán thương mại dịch vụ.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ NGUYỄN LÂM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ NGUYỄN LÂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
