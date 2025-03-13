Tuyển Kế toán tổng hợp HOMEKIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại HOMEKIT
Mức lương
13 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 274 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 14 Triệu
Quản lý và hạch toán kế toán ( Kiểm tra, đối chiếu và ghi nhận tất cả các nghiệp vụ kế toán: mua hàng, bán hàng, công nợ, lương, thuế, ngân hàng,..và hạch toán các khoản doanh thu, chi phí)
Quản lý kho và các hàng tồn kho: Kiểm soát việc xuất- nhập - tồn kho
Báo cáo tài chính và thuế
Quản lý thanh toán hồ sơ chứng từ
Hỗ trợ kiểm toán và quyết toán thuế khi
Làm việc theo sự phân công của cấp trên theo từng thời điểm
Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Cẩn thận,giao tiếp tốt trong công việc
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng
Cẩn thận,giao tiếp tốt trong công việc
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng
Tại HOMEKIT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 13.000.000 - 14.000.000 /tháng
Được tham gia BHXH, BHYT sau thời gian thử việc
Chế độ ngày phép năm ... theo quy định
Lương tháng 13
Môi trường làm việc trẻ và năng động
Được tham gia BHXH, BHYT sau thời gian thử việc
Chế độ ngày phép năm ... theo quy định
Lương tháng 13
Môi trường làm việc trẻ và năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HOMEKIT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI