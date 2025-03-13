Tuyển Kế toán tổng hợp HOMEKIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu

Mức lương 13 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 274 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

Quản lý và hạch toán kế toán ( Kiểm tra, đối chiếu và ghi nhận tất cả các nghiệp vụ kế toán: mua hàng, bán hàng, công nợ, lương, thuế, ngân hàng,..và hạch toán các khoản doanh thu, chi phí)

Quản lý kho và các hàng tồn kho: Kiểm soát việc xuất- nhập - tồn kho

Báo cáo tài chính và thuế

Quản lý thanh toán hồ sơ chứng từ

Hỗ trợ kiểm toán và quyết toán thuế khi

Làm việc theo sự phân công của cấp trên theo từng thời điểm

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Cẩn thận,giao tiếp tốt trong công việc

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng

Tại HOMEKIT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13.000.000 - 14.000.000 /tháng

Được tham gia BHXH, BHYT sau thời gian thử việc

Chế độ ngày phép năm ... theo quy định

Lương tháng 13

Môi trường làm việc trẻ và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HOMEKIT

