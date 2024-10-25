Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu & Thương Mại Bogo Health làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 188 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

+ Kiểm tra thu chi, bảo hiểm

+ Hạch toán hóa đơn mua vào bán ra, cân đối thuế gtgt

+ Báo cáo lãi lỗ hàng tháng của nhà hàng cho sếp

Yêu Cầu Công Việc

+ Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán

+ Yêu cầu có kinh nghiệm làm kế toán nhà hàng

+ Biết tiếng Hàn sơ cấp là 1 lợi thế (nếu có)

Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu & Thương Mại Bogo Health Thì Được Hưởng Những Gì

+ Hưởng lương hàng tháng, lương tháng 13 và chế độ BHXH

+ Thưởng theo quy định công ty

+ Công ty hỗ trợ cơm trưa, nghỉ trưa 12h00-13h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu & Thương Mại Bogo Health

