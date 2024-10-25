Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu & Thương Mại Bogo Health làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu & Thương Mại Bogo Health
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 188 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
+ Kiểm tra thu chi, bảo hiểm
+ Hạch toán hóa đơn mua vào bán ra, cân đối thuế gtgt
+ Báo cáo lãi lỗ hàng tháng của nhà hàng cho sếp
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán
+ Yêu cầu có kinh nghiệm làm kế toán nhà hàng
+ Biết tiếng Hàn sơ cấp là 1 lợi thế (nếu có)
Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu & Thương Mại Bogo Health Thì Được Hưởng Những Gì
+ Hưởng lương hàng tháng, lương tháng 13 và chế độ BHXH
+ Thưởng theo quy định công ty
+ Công ty hỗ trợ cơm trưa, nghỉ trưa 12h00-13h00
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu & Thương Mại Bogo Health
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
