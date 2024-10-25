Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TMDV Âu Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 930 Quốc Lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hạch toán nghiệp vụ thu chi trên phần mềm: Phiếu chi, UNC, phiếu thu, báo cáo có ngân hàng. Hạch toán chi phí mua ngoài (chuyển phát nhanh, thuê kho, hành chính nhân sự) Thực hiện các công việc liên quan: Xuất hóa đơn cho khách hàng, Kiểm tra chứng từ nhập kho, Kiểm tra phiếu xuất kho hàng ngày, Theo dõi công nợ NCC, đối chiếu với bộ phận mua hàng... Giám sát và báo cáo định kỳ hàng tháng (báo cáo thuế, tờ khai thuế,...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của công ty (báo cáo các khoản thu, chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận,...) Thực hiện việc kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu liên quan và thống kê các khoản phân bổ tương ứng. Kiểm tra các số liệu cuối kỳ (sự cân đối giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp, kiểm tra số dư đầu kỳ – cuối kỳ,...). Lập các giấy tờ hành chính (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị,...). Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững nghiệp vụ kế toán, các quy định về kế toán, thuế. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA, ERP SAP, Excel, Tin học văn phòng. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH TMDV Âu Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực từ 12tr trở lên Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV Âu Châu

