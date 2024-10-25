Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TMDV Âu Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH TMDV Âu Châu
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty TNHH TMDV Âu Châu

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH TMDV Âu Châu

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 930 Quốc Lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hạch toán nghiệp vụ thu chi trên phần mềm: Phiếu chi, UNC, phiếu thu, báo cáo có ngân hàng. Hạch toán chi phí mua ngoài (chuyển phát nhanh, thuê kho, hành chính nhân sự) Thực hiện các công việc liên quan: Xuất hóa đơn cho khách hàng, Kiểm tra chứng từ nhập kho, Kiểm tra phiếu xuất kho hàng ngày, Theo dõi công nợ NCC, đối chiếu với bộ phận mua hàng... Giám sát và báo cáo định kỳ hàng tháng (báo cáo thuế, tờ khai thuế,...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của công ty (báo cáo các khoản thu, chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận,...) Thực hiện việc kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu liên quan và thống kê các khoản phân bổ tương ứng. Kiểm tra các số liệu cuối kỳ (sự cân đối giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp, kiểm tra số dư đầu kỳ – cuối kỳ,...). Lập các giấy tờ hành chính (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị,...). Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Hạch toán nghiệp vụ thu chi trên phần mềm: Phiếu chi, UNC, phiếu thu, báo cáo có ngân hàng.
Hạch toán chi phí mua ngoài (chuyển phát nhanh, thuê kho, hành chính nhân sự)
Thực hiện các công việc liên quan: Xuất hóa đơn cho khách hàng, Kiểm tra chứng từ nhập kho, Kiểm tra phiếu xuất kho hàng ngày, Theo dõi công nợ NCC, đối chiếu với bộ phận mua hàng...
Giám sát và báo cáo định kỳ hàng tháng (báo cáo thuế, tờ khai thuế,...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của công ty (báo cáo các khoản thu, chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận,...)
Thực hiện việc kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu liên quan và thống kê các khoản phân bổ tương ứng.
Kiểm tra các số liệu cuối kỳ (sự cân đối giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp, kiểm tra số dư đầu kỳ – cuối kỳ,...).
Lập các giấy tờ hành chính (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị,...).
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững nghiệp vụ kế toán, các quy định về kế toán, thuế. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA, ERP SAP, Excel, Tin học văn phòng. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành nghề liên quan.
Nắm vững nghiệp vụ kế toán, các quy định về kế toán, thuế.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA, ERP SAP, Excel, Tin học văn phòng.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH TMDV Âu Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực từ 12tr trở lên Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Lương thỏa thuận theo năng lực từ 12tr trở lên
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV Âu Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TMDV Âu Châu

Công ty TNHH TMDV Âu Châu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 930 Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

