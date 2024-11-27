Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH TravelCraft làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 64 Bà Huyện Thanh Quan, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Phụ trách thực hiện các công việc kế toán của công ty bao gồm quản lý Phải thu, Phải Trả, Hạch toán giao dịch chi tiết, Khấu hao, Trích trước, phân bổ và tính giá thành

Theo dõi, tổng hợp công nợ phải thu phải trả của từng tour du lịch;

Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp báo cáo định kỳ

Kiểm tra, đối chiếu số liệu, thực hiện lập tờ khai, báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế nhà thầu Nước Ngoài theo định kỳ; tờ khai quyết toán thuế hàng năm theo qui định

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra;

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu; thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan chức năng

Thực hiện các công việc liên quan đến hành chính nhân sự như chuẩn bị hồ sơ lao động, tính lương, trích nộp các khoản trích theo lương theo qui định

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định;

Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, 25 - 40 tuổi;

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế Toán;

Ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp

Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán tại các công ty du lịch và du lịch MICE

Sử dụng phần mềm Kế toán (Misa)

Khảnăng phân tích tổng hợp hợp, viết báo cáo.

Khả năng đọc và hiểu Tiếng Anh

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

ƯU TIÊN ỨNG VIÊN ĐI LÀM NGAY

Tại Công Ty TNHH TravelCraft Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 25 Tr - 30 Tr (Thỏa thuận theo năng lực ứng viên - trao đổi khi phỏng vấn)

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động và thử thách, nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Kế Toán Trưởng

Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định

Được tham gia đầy đủ các hoạt động của công ty: Event, Party, Sinh nhật, Hội thao, Company Trip.

Các quyền lợi khác trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TravelCraft

