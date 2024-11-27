Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH TravelCraft làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH TravelCraft
- Hồ Chí Minh:
- 64 Bà Huyện Thanh Quan, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Phụ trách thực hiện các công việc kế toán của công ty bao gồm quản lý Phải thu, Phải Trả, Hạch toán giao dịch chi tiết, Khấu hao, Trích trước, phân bổ và tính giá thành
Theo dõi, tổng hợp công nợ phải thu phải trả của từng tour du lịch;
Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp báo cáo định kỳ
Kiểm tra, đối chiếu số liệu, thực hiện lập tờ khai, báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế nhà thầu Nước Ngoài theo định kỳ; tờ khai quyết toán thuế hàng năm theo qui định
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra;
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu; thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan chức năng
Thực hiện các công việc liên quan đến hành chính nhân sự như chuẩn bị hồ sơ lao động, tính lương, trích nộp các khoản trích theo lương theo qui định
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định;
Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế Toán;
Ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp
Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán tại các công ty du lịch và du lịch MICE
Sử dụng phần mềm Kế toán (Misa)
(Misa)
Khảnăng phân tích tổng hợp hợp, viết báo cáo.
Khả năng đọc và hiểu Tiếng Anh
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.
ƯU TIÊN ỨNG VIÊN ĐI LÀM NGAY
Tại Công Ty TNHH TravelCraft Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động và thử thách, nhiều cơ hội phát triển bản thân.
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Kế Toán Trưởng
Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định
Được tham gia đầy đủ các hoạt động của công ty: Event, Party, Sinh nhật, Hội thao, Company Trip.
Các quyền lợi khác trao đổi khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TravelCraft
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI