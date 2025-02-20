Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DANCO HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô CN7, cụm CN tập trung vừa và nhỏ phường Minh Khai,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý và ghi nhận các giao dịch kế toán

Đảm bảo ghi nhận đầy đủ, chính xác các giao dịch tài chính phát sinh vào sổ sách kế toán.

Lập và kiểm tra báo cáo tài chính

Kiểm tra và đảm bảo tính chính xác của các số liệu trong báo cáo tài chính.

Quản lý công nợ, tài sản, hồ sơ, chứng từ

Kiểm soát tài sản đúng số liệu, đủ hồ sơ và tích cực trong công tác quản lý chất lượng tài sản.

Thực hiện công tác thuế

Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về thuế và tham gia chuẩn bị hồ sơ và giải trình cho việc kiểm tra thuế khi có yêu cầu.

Thực hiện các công tác quản trị

Thực hiện theo yêu cầu của BLĐ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm tối thiểu 2-3 năm ở vị trí kế toán tổng hợp/ Kiểm soát tài chính/ Kiểm toán nội bộ hoặc tương đương.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DANCO HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 15 đến 20 triệu (Trao đổi cụ thể theo năng lực khi tham gia phỏng vấn)

Lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc.

Các chế độ bảo hiểm, lễ, phép hàng năm.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DANCO HÀ NỘI

