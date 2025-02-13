Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Du Lịch Amara làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 44 Đường Số 41, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra rà soát công nợ phải thu phải trả, tài sản….

- Lưu trữ chứng từ theo quy định.

- Cập nhật, thực hiện, phổ biến các quy định về thuế hiện hành

- Các công việc khác theo sự phân công, sắp xếp của Ban Tổng Giám Đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường

- Tiếng Anh giao tiếp tốt

- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng

- Chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn.

- Khả năng tư duy logic tốt, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Amara Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thương lượng, sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn, dựa theo năng lực của ứng viên

- Được tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động

- Được đi du lịch, nghỉ mát hàng năm;

- Thưởng định kỳ hàng năm và lễ, tết đầy đủ theo quy định của công ty

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, rộng mở.

- Được đào tạo bài bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Amara

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.