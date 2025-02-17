Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Gia công cơ khí và Thời trang Quỳnh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Gia công cơ khí và Thời trang Quỳnh Anh
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- D6/6A Nguyễn Thị Tú, Vĩnh Lộc B,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Kiểm soát hàng tồn kho giữa thực tế & phần mềm
Kiểm tra & chốt doanh thu chi nhánh
Hạch toán công nợ phải trả + phải thu vào phần mềm
Theo dõi kho
Xác lập Báo cáo khi có yêu cầu
Lưu trữ sổ sách kế toán
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về pháp luật kinh doanh, thuế, tài chính
Hiểu biết về sản phẩm/ dịch vụ của Chi nhánh
Hiểu biết đầy đủ về Chiến lược, Chính sách, Quy định, Quy trình
Kỹ năng tổng hợp số liệu, quản lý nhân viên & quản trị thời gian
Thương lượng, thuyết phục.
Trình bày, giao tiếp
Vi tính văn phòng
Khả năng chịu áp lực công việc
Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm, năng động, tự tin, giữ lời hứa
Tích cực trong côngviệc,Siêngnăng,Vui vẻ, hòa đồng
Sẳn sàng học hỏi trong mọi tình huống
Hiểu biết về sản phẩm/ dịch vụ của Chi nhánh
Hiểu biết đầy đủ về Chiến lược, Chính sách, Quy định, Quy trình
Kỹ năng tổng hợp số liệu, quản lý nhân viên & quản trị thời gian
Thương lượng, thuyết phục.
Trình bày, giao tiếp
Vi tính văn phòng
Khả năng chịu áp lực công việc
Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm, năng động, tự tin, giữ lời hứa
Tích cực trong côngviệc,Siêngnăng,Vui vẻ, hòa đồng
Sẳn sàng học hỏi trong mọi tình huống
Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Gia công cơ khí và Thời trang Quỳnh Anh Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương từ 08 - 10 triệu (tùy theo năng lực của ứng viên)
- Đảm bảo quyền lợi làm việc theo đúng luật lao động
- Có hợp đồng lao động sau 02 tháng làm việc
- Đóng tất cả các phí bảo hiểm theo quy định pháp luật
- Xét duyệt tăng lương/thưởng hàng năm định kỳ 01 lần
- Thưởng cuối năm, thưởng doanh thu, theo chế độ qui định của công ty
- Được tham gia đầy đủ các hoạt động tập thể do công ty tổ chức định kì hàng năm.
- Đảm bảo quyền lợi làm việc theo đúng luật lao động
- Có hợp đồng lao động sau 02 tháng làm việc
- Đóng tất cả các phí bảo hiểm theo quy định pháp luật
- Xét duyệt tăng lương/thưởng hàng năm định kỳ 01 lần
- Thưởng cuối năm, thưởng doanh thu, theo chế độ qui định của công ty
- Được tham gia đầy đủ các hoạt động tập thể do công ty tổ chức định kì hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Gia công cơ khí và Thời trang Quỳnh Anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI