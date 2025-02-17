Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Gia công cơ khí và Thời trang Quỳnh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - D6/6A Nguyễn Thị Tú, Vĩnh Lộc B,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm soát hàng tồn kho giữa thực tế & phần mềm

Kiểm tra & chốt doanh thu chi nhánh

Hạch toán công nợ phải trả + phải thu vào phần mềm

Theo dõi kho

Xác lập Báo cáo khi có yêu cầu

Lưu trữ sổ sách kế toán

Hiểu biết về pháp luật kinh doanh, thuế, tài chính

Hiểu biết về sản phẩm/ dịch vụ của Chi nhánh

Hiểu biết đầy đủ về Chiến lược, Chính sách, Quy định, Quy trình

Kỹ năng tổng hợp số liệu, quản lý nhân viên & quản trị thời gian

Thương lượng, thuyết phục.

Trình bày, giao tiếp

Vi tính văn phòng

Khả năng chịu áp lực công việc

Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm, năng động, tự tin, giữ lời hứa

Tích cực trong côngviệc,Siêngnăng,Vui vẻ, hòa đồng

Sẳn sàng học hỏi trong mọi tình huống

Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Gia công cơ khí và Thời trang Quỳnh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 08 - 10 triệu (tùy theo năng lực của ứng viên)

- Đảm bảo quyền lợi làm việc theo đúng luật lao động

- Có hợp đồng lao động sau 02 tháng làm việc

- Đóng tất cả các phí bảo hiểm theo quy định pháp luật

- Xét duyệt tăng lương/thưởng hàng năm định kỳ 01 lần

- Thưởng cuối năm, thưởng doanh thu, theo chế độ qui định của công ty

- Được tham gia đầy đủ các hoạt động tập thể do công ty tổ chức định kì hàng năm.

