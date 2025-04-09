Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 21, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, số 18 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

-Hạch toán, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu kế toán. ( Đầu vào - Đầu ra)
-
- Lập báo cáo tài chính tháng/quý/năm
- Kê khai, quyết toán thuế theo quy định
- Theo dõi, đôn đốc thu hồi công nợ
- Lưu trữ chứng từ, kiểm soát giao dịch nội bộ
- Theo dõi và kiểm soát chi phí nhiên liệu, bảo trì, bảo hiểm xe vận chuyển.
- Kiểm tra và đối chiếu chứng từ thanh toán, hợp đồng vận chuyển.
- Lập và theo dõi bảng lương, thưởng, phụ cấp
- Báo cáo cho Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 25 tuổi;
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán;
- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
- Am hiểu về các nghiệp vụ kế toán.
- Làm việc khoa học, cẩn thận, chịu khó;
- Tinh thần hợp tác, nhiệt tình, tác phong nhanh nhẹn, hòa đồng

Tại Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn dựa trên năng lực và kinh nghiệm, cạnh tranh so với các Công ty cùng lĩnh vực (trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn).
- Được làm việc trong môi trường năng động và hiện đại với nhiều chế độ đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn:
-Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; BH tai nạn 24/24
- Chế độ chăm sóc sức khỏe: BH sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ
- Nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.
-Được tham gia các hoạt động tập thể thường xuyên được tổ chức trong năm như: Du lịch, thể thao hàng tuần, sự kiện kết nối (sinh nhật, teambuilding...)
- Được đánh giá điều chỉnh lương định kỳ hàng năm dựa trên năng lực và hiệu quả công việc mang lại.
-Lương tháng 13 & thưởng hấp dẫn theo kết quả doanh thu của Công ty,thưởng các ngày Lễ lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến

Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Trụ sở chính TP. Hà Nội: Tầng 21, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, Số 15 Phạm Hùng (Số 18 Tôn Thất Thuyết), Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội

