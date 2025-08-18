Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Dmu Logistics (Vietnam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách toàn bộ công việc kế toán tổng hợp của công ty.

Hạch toán và theo dõi các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Kiểm tra, tổng hợp và lập báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm (GTGT, TNCN, TNDN...).

Lập báo cáo tài chính định kỳ theo quy định.

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả (hãng tàu, đại lý, khách hàng...).

Quản lý chứng từ, sổ sách kế toán đúng chuẩn mực và quy định pháp luật.

Hỗ trợ kiểm tra P&L từng shipment theo yêu cầu bộ phận vận hành/kế hoạch.

Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, kiểm toán, hoặc đơn vị tư vấn khi cần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên từng làm việc tại công ty logistics/giao nhận/vận tải.

Thành thạo khai báo thuế (phần mềm HTKK, eTax, iHTKK), lập báo cáo tài chính.

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động tổ chức công việc, không phụ thuộc vào kế toán trưởng.

Kỹ năng Excel tốt, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST...).

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm, tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp.

Tại Công Ty TNHH Dmu Logistics (Vietnam) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (ưu tiên ứng viên có thể độc lập xử lý toàn bộ hệ thống kế toán và thuế).

Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, Tết.

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật.

Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến lên vị trí kế toán trưởng.

Hỗ trợ chi phí đào tạo/chứng chỉ nghề nghiệp nếu gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dmu Logistics (Vietnam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin