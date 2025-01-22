Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,200 USD

CHỨC NĂNG

• Thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan theo đúng quy định pháp luật.

NHIỆM VỤ

• Quản lý hiệu suất làm việc của các phòng ban.

• Quản lý thông tin nguồn nhân lực.

• Tuyển chọn ứng viên phù hợp, đào tạo nhân viên.

• Thu, kiểm tra các báo cáo công việc, hiệu suất làm việc của tất cả phòng ban từ các quản lý của các phòng ban cũng như cá nhân chưa có quản lý trực tiếp.

• Quản lý, Kiểm tra thu chi hàng ngày, các quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

• Theo dõi, quản lý, nhắc nhở, đôn đốc các khoản công nợ khách hàng.

• Theo dõi, quản lý công nợ nhà máy.

• Kiểm tra các báo cáo thuế theo chu kỳ ( hàng quý, hàng năm) theo quy định pháp luật.

• Điều phối công việc cho kế toán viên phù hợp.

• Giám sát, kiểm tra, đánh giá công việc của kế toán viên.

• Đào tạo, hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của kế toán viên.

• Lập, trình bày báo cáo tài chính trước Giám Đốc, với cơ quan thuế, kiểm toán.

• Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bì mật các tài liệu và số liệu kế toán bí mật của công ty.

• Làm việc với các cơ quan Thuế để giải quyết các vấn đề liên quan.