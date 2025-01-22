Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,200 USD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE

Mức lương
1,000 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 1,000 - 1,200 USD

CHỨC NĂNG
• Thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan theo đúng quy định pháp luật.
NHIỆM VỤ
• Quản lý hiệu suất làm việc của các phòng ban.
• Quản lý thông tin nguồn nhân lực.
• Tuyển chọn ứng viên phù hợp, đào tạo nhân viên.
• Thu, kiểm tra các báo cáo công việc, hiệu suất làm việc của tất cả phòng ban từ các quản lý của các phòng ban cũng như cá nhân chưa có quản lý trực tiếp.
• Quản lý, Kiểm tra thu chi hàng ngày, các quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
• Theo dõi, quản lý, nhắc nhở, đôn đốc các khoản công nợ khách hàng.
• Theo dõi, quản lý công nợ nhà máy.
• Kiểm tra các báo cáo thuế theo chu kỳ ( hàng quý, hàng năm) theo quy định pháp luật.
• Điều phối công việc cho kế toán viên phù hợp.
• Giám sát, kiểm tra, đánh giá công việc của kế toán viên.
• Đào tạo, hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của kế toán viên.
• Lập, trình bày báo cáo tài chính trước Giám Đốc, với cơ quan thuế, kiểm toán.
• Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bì mật các tài liệu và số liệu kế toán bí mật của công ty.
• Làm việc với các cơ quan Thuế để giải quyết các vấn đề liên quan.

Với Mức Lương 1,000 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

