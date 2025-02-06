Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thiên Nhiên King Green làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,500 - 2,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thiên Nhiên King Green
- Hồ Chí Minh: 290 Đường Bến Vân Đồn, phường 2, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 1,500 - 2,000 USD
- Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán chung của Công ty.
- Kiểm soát hoạt động mua bán hàng hóa, kinh doanh, sản xuất, thu – chi, công nợ… của Công ty.
- Lập hồ sơ sổ sách, kiểm tra giám sát việc hạch toán các phần hành kế toán.
- Lập báo cáo tài chính, phân tích báo cáo, từ đó đưa ra các tư vấn cần thiết về quản trị cũng như chính sách cho ban lãnh đạo.
- Tính toán lập kế hoạch thanh toán , điều động dòng tiền.
- Xây dựng hiệu chỉnh các quy trình quản lý phù hợp với doanh nghiệp.
- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng.
- Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.
- Làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước như thuế, kiểm toán,...
- Làm việc với các ngân hàng, khách hàng lớn,
- Có kinh nghiệm về hoạt động xuất nhập khẩu.
Với Mức Lương 1,500 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong vị trí kế toán trưởng hoặc các vị trí quản lý tương đương.
Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thiên Nhiên King Green Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thiên Nhiên King Green
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
