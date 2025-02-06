Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thiên Nhiên King Green làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,500 - 2,000 USD

- Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán chung của Công ty.

- Kiểm soát hoạt động mua bán hàng hóa, kinh doanh, sản xuất, thu – chi, công nợ… của Công ty.

- Lập hồ sơ sổ sách, kiểm tra giám sát việc hạch toán các phần hành kế toán.

- Lập báo cáo tài chính, phân tích báo cáo, từ đó đưa ra các tư vấn cần thiết về quản trị cũng như chính sách cho ban lãnh đạo.

- Tính toán lập kế hoạch thanh toán , điều động dòng tiền.

- Xây dựng hiệu chỉnh các quy trình quản lý phù hợp với doanh nghiệp.

- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng.

- Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.

- Làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước như thuế, kiểm toán,...

- Làm việc với các ngân hàng, khách hàng lớn,

- Có kinh nghiệm về hoạt động xuất nhập khẩu.