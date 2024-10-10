Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH UTY CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH UTY CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH UTY CORPORATION
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY TNHH UTY CORPORATION

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH UTY CORPORATION

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 56 Yên Thế, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Tham mưu công tác kiểm soát, cân đối tài chính cho Ban Giám đốc, phân tích, đánh giá các chỉ số trong báo cáo quản trị, báo cáo tài chính ...
- Điều hành, quản lý mọi hoạt động tài chính, kế toán.
- Xây dựng quy trình quản lý
- Quản lý hệ thống kế toán, hóa đơn - chứng từ doanh nghiệp.
- Thực hiện các giao dịch tín dụng với ngân hàng và trong lĩnh vực tài chính.
- Chịu trách nhiệm hoàn thiện tất cả yêu cầu về báo cáo tài chính theo luật định, lập ngân sách/dự báo, quản lý dòng tiền và thuế.
- Cung cấp sổ sách, số liệu phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan chức năng.
- Lập - trình báo cáo tài chính, phân tích, đánh giá các chỉ số trong báo cáo quản trị, báo cáo tài chính
- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, đảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế tài chính.
- Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian làm việc

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trình độ đại học chuyên ngành kế toán hoặc tài chính;
- Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương ít nhất 05 năm trong lĩnh vực thương mại,Xuất nhập khẩu hàng hóa , vận tải
- Kinh nghiệm làm việc cho các công ty nước ngoài, Ưu tiên trong mảng thương mại dịch vụ, đặc biệt trong ngành nghề buôn bán nông sản Việt....
- Nắm vững chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam;
- Kinh nghiệm setup bộ máy kế toán, xây dựng quy trình, quy chế, quy chuẩn hạch toán
- Nắm vững các quy định về thuế, tài chính, BHXH và các chính sách chế độ khác hiện hành liên quan đến doanh nghiệp.
- Kinh nghiệm quyết toán thuế, ngoại giao và làm việc với các đơn vị, đối tác
- Có thể làm việc ngoài giờ làm việc chung để đảm bảo công việc cấp trên giao hoặc công việc chung của Công ty.
- Luôn chủ động trong việc, tham vấn tư vấn cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan của Phòng hoặc trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tiếng Anh cơ bản.
- Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo.
- Thành thạo các phần mềm kế toán, Microsoft Office

Tại CÔNG TY TNHH UTY CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ quyền lợi về BHXH
Ngày nghỉ phép theo quy định nhà nước 12 ngày
Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty vào các ngày lễ lớn hoặc sự kiện đặc biệt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UTY CORPORATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH UTY CORPORATION

CÔNG TY TNHH UTY CORPORATION

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 56 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

