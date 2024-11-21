Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng IIG Việt Nam - Tầng 3 tòa Trung Yên Plaza số 01 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và duy trì các ứng dụng backend sử dụng cả C# .NET và Node.js, đáp ứng các yêu cầu đa dạng của dự án

Xây dựng và triển khai các API RESTful với C# .NET Core và Node.js, đảm bảo tính hiệu quả và bảo mật

Thiết kế và tối ưu hóa các quy trình xử lý dữ liệu phức tạp, đảm bảo hiệu suất cao và đáp ứng lượng truy cập lớn

Hợp tác với Team để thực hiện các chức năng mới, xử lý lỗi và cải tiến sản phẩm

Viết tài liệu kỹ thuật, chuẩn bị các hướng dẫn triển khai và hỗ trợ các yêu cầu kỹ thuật khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm C# .NET Core: Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm phát triển với C# .NET Core, Entity Framework, am hiểu về kiến trúc MVC và các mẫu thiết kế trong .NET

Kinh nghiệm C# .NET Core:

Kinh nghiệm Node.js: Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm với Node.js, quen thuộc với các framework như Express hoặc Nest.js

Kinh nghiệm Node.js:

Hiểu biết về cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL Server, Postgre) và NoSQL (MongoDB,Redis), khả năng tối ưu hóa truy vấn và thiết kế cơ sở dữ liệu

Có kinh nghiệm với các công cụ quản lý mã nguồn (Git) và quy trình CI/CD

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt, có khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trên các dự án full-stack hoặc hệ thống phân tán lớn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội promote, tham gia các dự án phát triển phần mềm của Công ty.

Thu nhập hấp dẫn, đàm phán & thỏa thuận theo năng lực.

Thử việc 90% lương chính thức (02 tháng).

Chương trình đánh giá và thưởng cuối năm, xét điều chỉnh lương định kỳ.

Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,...

Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm, teambuilding, hoạt động văn nghệ...

Khám sức khỏe định kì hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin