Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH MEMENT VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Công ty chúng tôi đang tìm kiếm những tài năng đam mê công nghệ, có khả năng ứng dụng AI và phát triển phần mềm vào lĩnh vực y tế. Đây là cơ hội hiếm có để bạn được làm việc trong môi trường đa nhiệm và phát triển đa dạng kỹ năng từ công nghệ đến y tế.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Ứng dụng AI trong y tế: Phát triển và tối ưu hóa các giải pháp AI

- Phát triển phần mềm: Tham gia xây dựng hệ thống quản lý thông tin bệnh nhân và quy trình khám chữa bệnh

- Quản lý nội dung số: Biên tập và phát triển kênh YouTube về sức khỏe và y tế của công ty

- Tương tác với khách hàng: Hỗ trợ xử lý thắc mắc và đặt lịch hẹn qua các nền tảng trực tuyến

Yêu cầu cơ bản:

- Người mới bắt đầu có thể ứng tuyển

- Có kiến thức nền tảng về AI và mong muốn phát triển trong lĩnh vực này

- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Tư duy logic, sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề

Yêu cầu ưu tiên:

- Có kinh nghiệm phát triển phần mềm

- Đã từng thực hiện các dự án liên quan đến AI

- Có kiến thức về biên tập video và quản lý kênh YouTube

- Hiểu biết về lĩnh vực y tế là một lợi thế

- Mức lương cạnh tranh phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và đầy thách thức

- Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng đa dạng

- Được làm việc với các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực y tế

- Lịch làm việc linh hoạt, có thể thỏa thuận

