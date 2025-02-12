Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 13, Thành Công Tower, Số 79 Dịch Vọng Hậu - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiệp vụ về Bảo mật thông tin

- Quản lý vận hành các hệ thống an toàn thông tin của công ty: firewall, anti virus, SIEM, DLP, NAC,...

- Quản lý, vận hành hệ thống chứng chỉ số, HSM.

- Thiết lập, quản trị và giám sát các hệ thống VPN.

- Quản trị hệ thống phòng chống mã độc, hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan tới mã độc trên các hệ thống máy chủ, máy trạm.

- Thực hiện dò quét điểm yếu kỹ thuật; kiểm thử an ninh mạng, hệ thống máy chủ, ứng dụng và xây dựng phương án, hỗ trợ khắc phục các điểm yếu.

- Tham gia xây dựng, rà soát và hỗ trợ thực thi các chính sách, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan tới an toàn thông tin.

- Tham gia các dự án phần mềm trong vai trò tư vấn, đánh giá an ninh thông tin lớp ứng dụng, dữ liệu.

- Nghiên cứu, thử nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường an toàn thông tin cho Công ty.

- Báo cáo tình hình an toàn thông tin định kỳ hoặc theo sự vụ cho cán bộ quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông.

- Ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ an toàn thông tin: CEH, Security+...

- Kinh nghiệm làm việc:

- Có kinh nghiệm xây dựng các tiêu chuẩn cấu hình nhằm chuẩn hóa các hệ điều hành thiết bị, máy chủ, ứng dụng nền tảng.

- Có kinh nghiệm triển khai, quản trị các hệ thống quản lý điểm yếu và đánh giá an ninh bảo mật, xây dựng phương án khắc phục và hỗ trợ các bộ phận liên quan khắc phục điểm yếu.

- Có kinh nghiệm kiểm tra, khắc phục các sự cố liên quan tới an toàn thông tin.

- Có kinh nghiệm tham gia triển khai đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thông tin như PCI DSS, ISO 27001...

- Có kinh nghiệm triển khai, quản trị các hệ thống SIEM, DLP, NAC....

Tại Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh

- Thưởng theo kết quả kinh doanh (từ 4 - 7 tháng lương net, thuế TNCN sẽ do Công ty chi trả)

- Ăn trưa tại Canteen Công ty.

- Đóng BHXH đầy đủ, Bảo hiểm sức khỏe Pjico (Công ty chi trả 100%)

- Du lịch/ team building ít nhất 1 lần/ 1 năm (trong hoặc ngoài nước tùy thời điểm)

- Khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn tại Hà Nội

ỨNG TUYỂN

- Gửi CV email qua hệ thống Joboko

- Địa điểm làm việc: Thành Công Tower, 79 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam

