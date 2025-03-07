Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Thu nhập thỏa thuận, hấp dẫn cạnh tranh cao trên thị trường - Được đào tạo nâng cao kỹ năng, năng lực - Được tham gia các hoạt động du lịch, teambuilding - Được ghi nhận và có lộ trình thăng tiến các vị trí cao hơn tại Công ty - Các chế độ đầy đủ theo luật lao động, thưởng tháng lương 13, thâm niên, Các loại thưởng khác - , Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tiếp nhận và quản lý dữ liệu khách hàng được phân công trên hệ thống phần mềm.

- Thực hiện các cuộc gọi ra chăm sóc khách hàng theo các chiến dịch thường xuyên và định kỳ

- Thu thập ý kiến, phản hồi của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ

- Tư vấn thuyết phục khách hàng tiếp tục sử dụng, gia hạn hoặc mua thêm các sản phẩm trong quá trình chăm sóc.

- Phối hợp với các bộ phận phòng ban liên quan giải quyết phản ánh khiếu nại của khách hàng.

- Tổng hợp báo cáo thường xuyên và định kỳ theo quy định

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm chỉ cần có laptop

- Đi làm fulltime

- Cầu thị, ham học hỏi, chăm chỉ

Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

