Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
- Hà Nội:
- Thu nhập thỏa thuận, hấp dẫn cạnh tranh cao trên thị trường
- Được đào tạo nâng cao kỹ năng, năng lực
- Được tham gia các hoạt động du lịch, teambuilding
- Được ghi nhận và có lộ trình thăng tiến các vị trí cao hơn tại Công ty
- Các chế độ đầy đủ theo luật lao động, thưởng tháng lương 13, thâm niên, Các loại thưởng khác
- , Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Tiếp nhận và quản lý dữ liệu khách hàng được phân công trên hệ thống phần mềm.
- Thực hiện các cuộc gọi ra chăm sóc khách hàng theo các chiến dịch thường xuyên và định kỳ
- Thu thập ý kiến, phản hồi của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ
- Tư vấn thuyết phục khách hàng tiếp tục sử dụng, gia hạn hoặc mua thêm các sản phẩm trong quá trình chăm sóc.
- Phối hợp với các bộ phận phòng ban liên quan giải quyết phản ánh khiếu nại của khách hàng.
- Tổng hợp báo cáo thường xuyên và định kỳ theo quy định
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đi làm fulltime
- Cầu thị, ham học hỏi, chăm chỉ
Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
