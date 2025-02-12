Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH MAXWELL Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH MAXWELL Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH MAXWELL Logistics
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty TNHH MAXWELL Logistics

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH MAXWELL Logistics

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 51 Thép Mới, Phường 12, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

 Kiểm tra chứng từ trước khi lập thủ tục thu chi
 Lập phiếu thu, chi, báo nợ, báo có để làm căn cứ cho thủ quỹ thu chi tiền mặt và ngân hàng.
 Kiểm tra đối chiếu và thu hồi công nợ với khách hàng trong nước
 Theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu và phải trả theo từng đối tượng, thường xuyên tiến hành đối chiếu kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời.
 Báo cáo profit và COM giữa tháng và hàng tháng cho ban lãnh đạo
 Thực hiện các phần hành kế toán, hoàn thiện các chứng từ sổ sách
 Kiêm vị trí ADMIN ( Hành chính nhân sự, VPP, BHXH, quản lý văn phòng…)
 Xuất hóa đơn
 Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 Kinh nghiệm: 1 năm, có kinh nghiệm trong ngành Xuất Nhập Khẩu là một lợi thế
 Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng trở lên liên quan đến chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán…

Tại Công ty TNHH MAXWELL Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MAXWELL Logistics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MAXWELL Logistics

Công ty TNHH MAXWELL Logistics

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Công ty TNHH MAXWELL Logistics

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

