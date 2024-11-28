Tuyển Hành chính nhân sự TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Hành chính nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quản lý và triển khai các công việc:
Văn thư lưu trữ:
Quản lý con dấu: chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng con dấu của công ty theo đúng quy định;
Soạn thảo các loại văn bản, thông báo, quyết định, báo cáo theo yêu cầu của ban lãnh đạo hoặc các phòng ban khác.
Quản lý công văn đến và đi, ghi nhận, chuyển tiếp cho các bộ phận liên quan và lưu trữ các văn bản này.
Lưu trữ hồ sơ, tài liệu: Sắp xếp và quản lý hồ sơ, tài liệu của công ty một cách hệ thống và khoa học, đảm bảo việc bảo mật và lưu trữ theo đúng quy định, dễ dàng tra cứu khi cần thiết.
Lễ tân khánh tiết: thực hiện công tác lễ tân khánh tiết; tiếp đón khách hàng/đối tác tới làm việc tại Tổng Công ty bao gồm từ đặt phòng họp, phòng nghỉ; trà nước, đặt ăn, quà tặng...; quản lý phòng họp, phòng làm việc Ban Lãnh đạo.
Tổ chức sự kiện: Chủ trì và phối hợp với các bộ phận khác trong phòng HCNS và phòng ban khác trong công ty để thực hiện tổ chức các sự kiện nội bộ, hội nghị, đào tạo, các hoạt động ngoại khóa của công ty ...
Mua sắm, thanh toán; quản lý và cấp phát chè; Mua sắm văn phòng phẩm, Quản lý Quà tặng: Chè và các quà tặng khác cho khách hàng/đối tác
Quản lý Văn phòng sạch sẽ, gọn gàng đảm bảo an ninh an toàn.
Xây dựng kế hoạch và ngân sách của mảng Hành chính
Tham gia các cuộc họp, chương trình đào tạo/tập huấn/teambuilding, công tác, các sự kiện... theo yêu cầu,
Thực hiện các công việc khác dưới vai trò Admin trong phạm vi công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ cử nhân trở lên các chuyên ngành có liên quan như quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, thương mại, luật;
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến hành chính, nhân sự;
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết và trình bày vấn đề tốt; khả năng bao quát và giải quyết chi tiết tốt; Trách nhiệm nhiệm, cầu thị, chịu được áp lực và thích ứng với sự thay đổi tốt.
Trình độ ngoại ngữ/tin học: Tiếng Anh giao tiếp/ thành thạo Microsoft office
Giao tiếp tốt, trách nhiệm với công việc, cẩn thận, chi tiết, nhanh nhẹn, hoạt bát
Ưu tiên ứng viên độ tuổi từ 24 đến 32 tuổi, ngoại hình ưu nhìn

Tại TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 - 12 triệu đồng tùy theo năng lực.
Nơi làm việc: tại trụ sở chính 92 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực của bản thân.
Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: Văn hóa doanh nghiệp đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Du xuân, Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, Team building, Year End Party, hoạt động thiện nguyện và các hoạt động đặc trưng văn hoá Vinatea (chạy marathon, trà đạo,...)
Làm việc từ thứ 2 – thứ 6 và 2 thứ 7 trong tháng
Phỏng vấn đi làm ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

