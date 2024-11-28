Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 99 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ tuyển dụng (Đăng tin, lọc hồ sơ ứng viên và xếp lịch phỏng vấn)

Chấm công, tính lương, thưởng,... cho nhân viên;

Cập nhật, soạn thảo các quy trình, quy định, văn bản, hướng dẫn.

Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho tập thể nhân viên Công ty như ăn, uống, nơi nghỉ ngơi, sinh nhật, các ngày lễ - tết - hội nghị,...

Đảm bảo an toàn, an ninh, vệ sinh, kỷ luật nơi làm việc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng anh cơ bản (Đọc hiểu)

Kỹ năng giao tiếp tốt, Vui vẻ hòa đồng

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Ưu tiên ứng viên có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Độ tuổi từ 24 - 32

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)

Kỹ năng nhìn nhận, giải quyết vấn đề tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, tích cực tham gia các hoạt động của Công ty

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc: 6 tháng/1 lần.

Quà tặng nhân viên các dịp lễ, Tết, sinh nhật, và các ngày lễ khác.

Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, thân thiện, được hỗ trợ tối đa trong công việc.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Đóng BHXH, BHYT theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THĂNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin