Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Việt Đông Hải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1974 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc,Hồ Chí Minh

Vẽ bảng vẽ kỹ thuật

Đo khảo sát hiện trạng hố thang trước khi chuyển thang

Làm hồ sơ, biên bản triển khai hợp đồng kính tế

Giám sát hố thang theo tiêu chuẩn, đảm bảo hố thang đúng kỹ thuật

Lập kế hoạch chuyển thang, kế hoạch công việc ngày, tháng, quý

Theo dõi, lên kế hoạch tập kết vật tư thiết bị thang máy tại công trình

Bàn giao, nghiệm thu vật tư thiết bị thang máy với Chủ đầu tư

Xử lý các sự cố liên quan đến tiến độ xây dựng hố thang và kỹ thuật hố thang

Cập nhật thông tin công trình thường xuyên vào hệ thống

Báo cáo công việc ngày, tuần, tháng, quý

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai kế hoạch, quản lý thời gian

Kinh nghiệm triển khai và quản lý dự án

Vẽ Autocad, Microsoft Project

Thái độ làm việc tích cực và khả năng chịu được áp lực, hướng tới các mục tiêu.

Có kinh nghiệm liên quan đến ngành xây dựng là lợi thế

Lương căn bản thỏa thuận theo năng lực (từ 9 triệu) + hỗ trợ chi phí công tác, xăng xe di chuyển.

Do quy mô công ty đang mở rộng nên có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn (chuyên viên, trưởng bộ phận, …)

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và được sự hỗ trợ để phát huy tối đa khả năng của nhân viên.

Được đào tạo kiến thức sản phẩm, kiến thức xây dựng.

Cơ hội được học hỏi, nâng cao trình độ và được đào tạo các khóa học bên ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn do công ty tài trợ.

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN và 12 ngày phép năm) và các quyền lợi khác theo quy định của nhà nước và thỏa ước lao động của công ty (lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh, lễ, tết,....)

