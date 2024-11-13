Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: a29 ngõ 20 phố Huy Du, Cầu Diễn, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

- Đánh đơn nhập - xuất hàng, theo dõi nhập - xuất - tồn kho

- Theo dõi và quản lý công nợ

- Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi

- Tính lương, báo tăng giảm, theo dõi BHXH

- Tính, trích khấu hao, thực hiện bút toán phân bổ và kết chuyển cuối kỳ

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa chi tiết và tổng hợp

- Lập báo cáo định kỳ hàng tháng gửi lên ban giám đốc theo quy định

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu của cấp trên

- Cân đối đầu ra, đầu vào; Lập báo cáo thuế theo định kỳ và BCTC năm nộp lên cơ quan thuế

- Giải trình trước cơ quan thuế về số liệu, hồ sơ liên quan đến thuế khi có yêu cầu từ cơ quan thuế

- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc khi có yêu cầu

- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ và hồ sơ kế toán đầy đủ, cẩn thận, khoa học.

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán

- Biết tổng hợp, phân tích báo cáo, thành thạo báo cáo tài chính

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 3 năm trở lên

- Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán.

- Sử dụng máy vi tính thành thạo (excel, word...).

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, cẩn thận, trung thực, gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10-15 triệu

- Có cơ hội thăng tiến nếu làm việc tốt;

- Được đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định;

- Có ngày nghỉ phép năm và các ngày nghỉ lễ, tết theo luật định;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO

