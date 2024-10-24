Tuyển IT phần mềm Vega Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Phân tích và thiết kế test case dựa trên những yêu cầu của Nghiệp vụ. Thực hiện việc test UI trên các nền tảng khác nhau như : Web Browser , Mobile Device. Thực hiện việc test tích hợp , test API , test Database nhằm mục đích đảm bảo chất lượng cho các dự án.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên trong mảng Manual Có kinh nghiệm test API, Database, Mobile. Có kinh nghiệm design test case, test plan và làm tài liệu test. Có kinh nghiệm phân tích và làm rõ yêu cầu từ dự án.

Tại Vega Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Được đề xuất, xét thưởng và xét tăng lương định kỳ : bạn sẽ được hưởng mức lương xứng đáng với năng lực và theo thỏa thuận; Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể phong phú, đa dạng: Tham gia khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe 24/24; Tham gia các hoạt động tập thể sôi động của Công ty : Team Building, nghỉ mát, dã ngoại, Gala cuối năm,..; Được làm việc trong môi trường năng động với những quản lý tâm lý và những đồng nghiệp trẻ tuổi – đầy nhiệt huyết;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vega Corporation

