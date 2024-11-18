Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Diwe làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 12 Ngõ 229 Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Quản lý và tư vấn khách hàng các dịch vụ của công ty.

Duy trì các mối quan hệ kinh doanh hiện có, chăm sóc các khách hàng cũ.

Soạn thảo đề xuất dịch vụ, báo giá, hợp đồng, form mẫu, bản thuyết trình ... phục vụ cho công việc.

Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, trao đổi thông tin thường xuyên với khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao.

Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, phối hợp cùng phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.

Lập kế hoạch phân bổ công việc theo tuần/tháng/quý và thực hiện báo cáo định kỳ cho cấp quản lý

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH (ưu tiên UV học các chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh, kinh tế, quản trị khách sạn, marketing,...)

Cẩn thận, tỷ mỷ, có tinh thần trách nhiệm cao.

Đam mê lĩnh vực truyền thông Marketing

Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.

Nhiệt tình, chịu khó, chịu được áp lực công việc cao.

Có kinh nghiệm CSKH trong các lĩnh vực cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp tối thiểu 1 năm.

Sử dụng thành thạo internet (email, web), sử dụng tốt các ứng dụng văn phòng word, excel, powerpoint, mindmap, ...

Tuổi dưới 30, ngoại hình ưu nhìn, ưu tiên nữ.

Tại Công ty TNHH Diwe Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết,...)

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Diwe

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin