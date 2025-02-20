Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Việt Vinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 267 Phạm Văn Đồng, Phường 1, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Triển khai chạy quảng cáo trên nền tảng, Facebook, tiktok, google, yotube, về thị trường phái sinh hàng hóa tại Việt Nam

Theo dõi, đo lường và tối ưu ngân sách chạy quảng cáo

Nghiên cứu chân dung khách hàng, tìm kiếm insight và từ đó đưa các kế hoạch phù hợp cho chiến dịch quảng cáo

Thường xuyên theo dõi quảng cáo, thống kê, phân tích số liệu để đánh giá hiệu quả của chiến dịch

Trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chính sách quảng cáo, quy trình hoạt động của quảng cáo trên các nền tảng

Lập kế hoạch, báo cáo cáo tiến độ công việc hàng tuần, tháng, năm

Các công việc khác từ cấp trên

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

Độ tuổi: 24 – 35

+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Chứng khoán, Tài chính, hoặc Marketing cho các nền tảng giao dịch trực tuyến

+ Ưu tiên: Ứng viên có hiểu biết về thị trường chứng khoán, hàng hóa, crypto

Tại Công Ty TNHH Việt Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Từ 12 triệu đến 16 triệu.

Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho Người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)

Chính sách tăng lương định kỳ.

Nghỉ lễ, Tết + thưởng theo quy định.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Việt Vinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.