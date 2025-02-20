Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Việt Vinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Việt Vinh
- Hồ Chí Minh:
- 267 Phạm Văn Đồng, Phường 1, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Triển khai chạy quảng cáo trên nền tảng, Facebook, tiktok, google, yotube, về thị trường phái sinh hàng hóa tại Việt Nam
Theo dõi, đo lường và tối ưu ngân sách chạy quảng cáo
Nghiên cứu chân dung khách hàng, tìm kiếm insight và từ đó đưa các kế hoạch phù hợp cho chiến dịch quảng cáo
Thường xuyên theo dõi quảng cáo, thống kê, phân tích số liệu để đánh giá hiệu quả của chiến dịch
Trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chính sách quảng cáo, quy trình hoạt động của quảng cáo trên các nền tảng
Lập kế hoạch, báo cáo cáo tiến độ công việc hàng tuần, tháng, năm
Các công việc khác từ cấp trên
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 24 – 35
+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Chứng khoán, Tài chính, hoặc Marketing cho các nền tảng giao dịch trực tuyến
+ Ưu tiên: Ứng viên có hiểu biết về thị trường chứng khoán, hàng hóa, crypto
Tại Công Ty TNHH Việt Vinh Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho Người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)
Chính sách tăng lương định kỳ.
Nghỉ lễ, Tết + thưởng theo quy định.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Việt Vinh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
