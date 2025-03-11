Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngõ 69B Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng các kế hoạch truyền thông chi tiết, phù hợp với định hướng của công ty;

Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng theo ngân sách được duyệt;

Nghiên cứu, tìm hiểu sâu về thị trường và các đối thủ cạnh tranh trong ngành.

Các công việc khác liên quan do quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên (ưu tiên có kinh nghiệm chạy thị trường nước ngoài);

Có khả năng tư duy đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới và thích ứng với sự thay đổi của thị trường.

Thành thạo các công cụ về marketing, biết sử dụng AI;

Chăm chỉ, có tinh thần làm việc tích cực, đam mê kiếm tiền;

Có laptop cá nhân.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 20-30 triệu;

Lương cứng 9tr - 15tr (26 công/tháng) + 1% Doanh thu + 1% Doanh thu khách cũ;

Hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật lao động;

Được đóng BHXH, thưởng lễ, thưởng cuối năm, nghỉ lễ Tết , hiếu, hỷ đầy đủ;

Tham gia các hoạt động Team Building, du lịch 1-2 lần/ năm;

Thử việc 1 tháng nhận 85% lương cứng + 100% Doanh thu;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển;

Được tham gia các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma

