Tuyển Nhân viên Marketing Doanh Nghiệp Tư Nhân Dr Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Dr Tiến
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Vũ Trọng Phung, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
- Phối hợp với các bộ phận khác viết nội dung, thiết kế hình ảnh, video
- Quản lý ngân sách chạy quảng cáo
- Chuẩn bị kế hoạch chạy quảng cáo trên các kênh FB, Tiktok và Google
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm từ 6 tháng – 1 năm với Google Ads
- Kỹ năng phân tích tốt, tư duy sáng tạo, bắt kịp xu hướng
- Đam mê và mong muốn phát triển dài lâu cùng The Pyo
Tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Dr Tiến Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 20.000.000-30.000.000VNĐ
- Môi trường trẻ trung, năng động
- Cơ hội học hỏi và thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Dr Tiến
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
