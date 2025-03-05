Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH TM và DV OTL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH TM và DV OTL
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa nhà Hồ Gươm Plaza Hà Đông,Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Vận hành, quản lý, tối ưu kênh online marketing: Facebook, google với mức ngân sách lớn.
Xây dựng ý tưởng và triển khai nội dung quảng cáo trên fanpage, landing page, zalo, ... để phục vụ việc chạy Ads.
Xây dựng, thiết lập các tài khoản quảng cáo phù hợp.
Theo dõi và phân tích số liệu từ bảng báo cáo chạy Ads
Một số công việc liên quan khác
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tư duy cơ bản về Marketing, có khả năng nghiên cứu, phân tích báo cáo.
Thái độ cầu tiến, tích cực, chân thành, quyết liệt trong công việc.
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên, được hỗ trợ đào tạo
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Có laptop cá nhân.
Thái độ cầu tiến, tích cực, chân thành, quyết liệt trong công việc.
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên, được hỗ trợ đào tạo
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Có laptop cá nhân.
Tại Công ty TNHH TM và DV OTL Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hàng tháng 7 - 15tr/tháng bao gồm: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng + % doanh số.
Được đào tạo bài bản
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Thưởng lễ, tết, sinh nhật và các chế độ phúc lợi khác.
Làm việc trong môi trường năng động, học hỏi các kiến thức về kinh doanh, marketing, phát triển bản thân.
Được đào tạo bài bản
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Thưởng lễ, tết, sinh nhật và các chế độ phúc lợi khác.
Làm việc trong môi trường năng động, học hỏi các kiến thức về kinh doanh, marketing, phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM và DV OTL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI