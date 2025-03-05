Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH TM và DV OTL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Hồ Gươm Plaza Hà Đông,Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Vận hành, quản lý, tối ưu kênh online marketing: Facebook, google với mức ngân sách lớn.

Xây dựng ý tưởng và triển khai nội dung quảng cáo trên fanpage, landing page, zalo, ... để phục vụ việc chạy Ads.

Xây dựng, thiết lập các tài khoản quảng cáo phù hợp.

Theo dõi và phân tích số liệu từ bảng báo cáo chạy Ads

Một số công việc liên quan khác

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tư duy cơ bản về Marketing, có khả năng nghiên cứu, phân tích báo cáo.

Thái độ cầu tiến, tích cực, chân thành, quyết liệt trong công việc.

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên, được hỗ trợ đào tạo

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH TM và DV OTL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng 7 - 15tr/tháng bao gồm: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng + % doanh số.

Được đào tạo bài bản

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Thưởng lễ, tết, sinh nhật và các chế độ phúc lợi khác.

Làm việc trong môi trường năng động, học hỏi các kiến thức về kinh doanh, marketing, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM và DV OTL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin