Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản lý tài khoản mạng xã hội. Mỗi nhân viên seeding sẽ được giao quản lý nhiều tài khoản mạng xã hội (Facebook);

Sáng tạo các nội dung Content marketing xoay quanh chủ đề của kịch bản đã định hướng, seeding các bài truyền thông,... trên nền tảng Social Media;

Đăng bài xây dựng, phụ trách phát triển thương hiệu và dịch vụ trong các Group thuộc hệ thống quản lý của Công ty và các group liên quan khác.

Seeding thương hiệu và dịch vụ trong group, cộng đồng theo yêu cầu của quản lý (Group; Forum, Post Daily, Post Ads,…)

Quản lý các Tài khoản; Trang thiết bị; Công cụ dụng cụ, phần mềm được cấp phát sử dụng.

Báo cáo công việc theo Ngày, Tuần, Tháng, Năm.

Chi tiết công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 2006-2000

Không yêu cầu kinh nghiệm.(Được đào tạo từ đầu)

Làm được full-time

Có laptop cá nhân

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Hỗ trợ dấu treo thực tập (Nếu cần)

Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8.000.000- 15.000.000 triệu (Lương cứng 5.000.000 + % Hoa hồng)

Thử việc 1 tháng 100% lương cứng

Ngoài ra có thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng lương tháng 13, thưởng tết, thưởng các ngày lễ (08/03, 30/4-01/05, 02/09...).

Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, bạn dễ dàng hoạch định được hướng đi cho bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.