Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NAIL LA MOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 31 Phan Xích Long, P2, Phú Nhuận, TPHCM, Quận Phú Nhuận

A. Quản lý & phát triển nội dung thương hiệu (Brand Content & Digital Management)

Social Media (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Website).

Email Marketing và Zalo OA để tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Nội dung PR trên báo chí, trang tin tức ngành nail & làm đẹp.

Xây dựng kế hoạch nội dung theo tháng, đảm bảo thương hiệu có độ phủ ổn định và hấp dẫn.

Làm việc với Digital Team để quản lý & tối ưu chạy quảng cáo cơ bản trên các nền tảng Facebook, TikTok để tăng độ nhận diện thương hiệu.

Đo lường hiệu quả nội dung qua các chỉ số tương tác, reach, engagement, conversion rate, đề xuất cải tiến.

B. Phát triển quan hệ đối tác & cộng đồng ngành nail

Trung tâm đào tạo nail để hỗ trợ học viên, tăng độ phủ thương hiệu.

Cộng đồng thợ nail, nail artist, chủ salon để lan tỏa thương hiệu.

Nhà phân phối, nhà bán sỉ để tăng nhận diện & doanh số.

Triển khai các chương trình workshop, talkshow chia sẻ kiến thức, xu hướng ngành nail cùng các đối tác.

C. Quan hệ báo chí, KOL/KOCs & Influencer Marketing

Lên kế hoạch & trực tiếp làm việc với báo chí, trang tin làm đẹp, lifestyle để tăng nhận diện thương hiệu.

Tìm kiếm, đàm phán và triển khai các chiến dịch KOL/KOC trên social media.

Đề xuất các chương trình tài trợ, giveaway, affiliate để tăng reach & engagement.

D. Tổ chức sự kiện, workshop & triển lãm ngành nail

Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện branding, hội chợ, hội thảo chuyên ngành nail.

Quản lý ngân sách sự kiện, làm việc với các đối tác cung cấp dịch vụ sự kiện, địa điểm.

Phối hợp cùng trade marketing để triển khai branding tại điểm bán.

E. Xây dựng & quản lý bộ nhận diện thương hiệu

Sáng tạo & phát triển ấn phẩm thương hiệu (POSM, brochure, catalogue, lookbook, bao bì sản phẩm).

Đảm bảo hình ảnh thương hiệu đồng nhất trên tất cả các kênh digital & offline.

Phối hợp với team thiết kế (nếu có) để triển khai các hạng mục visual cho thương hiệu.

F. Các nhiệm vụ khác

Phân tích thị trường, đối thủ & xu hướng branding để đề xuất chiến lược phát triển thương hiệu.

Hỗ trợ các hoạt động marketing liên quan đến thương hiệu & phát triển khách hàng.

G. Đo lường hiệu quả branding theo KPI hàng tháng.

A. Kinh nghiệm:

Tối thiểu 2 nămkinh nghiệm trong lĩnh vực Branding / Digital Marketing, ưu tiên ngành làm đẹp, mỹ phẩm hoặc thời trang.

Có khả năng sản xuất nội dung đa phương tiện (viết content, chụp ảnh, quay & chỉnh sửa video).

Kinh nghiệm quản lý & tối ưu digital marketing (Facebook, TikTok Ads, SEO cơ bản, Email Marketing, Zalo OA) là một lợi thế.

B. Kỹ năng:

Có tư duy sáng tạo, bắt trend nhanh, hiểu về branding & social content.

Quản lý thời gian & đa nhiệm tốt, chủ động triển khai công việc.

Thành thạo Canva, CapCut, Premiere, Photoshop, AI là lợi thế.

C. Yêu cầu khác:

Có quan hệ với báo chí, KOL/KOC, cộng đồng ngành nail là điểm cộng.

Sẵn sàng đi công tác, tham gia hội chợ, sự kiện khi cần.

Tại CÔNG TY TNHH NAIL LA MOS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, thưởng theo hiệu quả công việc.

Được đào tạo và ứng dụng các công cụ AI, phần mềm hỗ trợ công việc.

Cung cấp đầy đủ công cụ làm việc, môi trường trẻ trung, sáng tạo.

Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, thưởng lễ Tết, team building…

