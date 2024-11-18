Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Dược Phẩm và trang Thiết bị Y Tế Diệp An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhân viên MARKETING phụ trách kênh Tiktok

1. Mô tả công việc:

- Phụ trách quản lý, vận hành kênh tiktok

- Lên kế hoạch và đăng bài trên các trang fanpage, tiktok

- Đào tạo sản phẩm trong nội bộ công ty và đối tác, hệ thống...

- Các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Yêu cầu công việc:

- Có kinh nghiệm quản lý vận hành kênh tiktok tối thiểu 6 tháng

- Có kỹ năng viết, tư duy nhanh nhậy, sáng tạo, bắt trend nhanh

- Có kỹ năng thuyết trình, livestream

- Biết sử dụng các phần mềm thiết kế, edit video cơ bản

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm và trang Thiết bị Y Tế Diệp An Thì Được Hưởng Những Gì

3. Quyền lợi được hưởng

- Thu nhập: Lương cơ bản từ 10 - 12 Tr +hh

- Được làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện

- Được đào tạo các kỹ năng cần thiết trong công việc và đào tạo nâng cao

- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: lương tháng 13 (thưởng lễ tết, thưởng doanh thu, du lịch hàng năm, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN), tuân thủ theo quy định của Pháp luật

- Địa điểm làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

- Hình thức làm việc: Toàn thời gian, từ thứ 2 đến thứ 6 ( Nghỉ thứ 7, CN)

- Số lượng tuyển dụng: 1

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm và trang Thiết bị Y Tế Diệp An

