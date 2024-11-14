Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Kinh doanh kênh MT

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 105 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương Thỏa thuận

- Gọi điện tư vấn dinh dưỡng, sản phẩm dinh dưỡng & các khóa học dinh dưỡng cho khách hàng từ danh sách có sẵn.
- Chăm sóc và giải đáp thắc mắc về sản phẩm cho cả khách hàng cũ và mới, duy trì và phát triển đơn hàng.
- Hỗ trợ nhãn hàng và khách hàng trong việc tư vấn dinh dưỡng cho từng người tiêu dùng, đảm bảo sử dụng sản phẩm hiệu quả.
- Tiếp nhận và giải quyết trực tiếp các khiếu nại liên quan đến dinh dưỡng và sản phẩm, đồng thời liên hệ với các phòng/ban liên quan để giải quyết khiếu nại.
- Thu thập và báo cáo trải nghiệm khách hàng.
- Xây dựng và cải tiến kịch bản tư vấn, xử lý từ chối.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học
- Có kinh nghiệm Telesale/Chăm sóc khách hàng.
- Kinh nghiệm chốt sale và phát triển khách hàng từ data có sẵn.
- Kỹ năng xây dựng kịch bản tư vấn bán hàng.
- Làm việc xoay ca từ thứ 2 đến Chủ nhật.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực +KPI
Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả năm tùy vào kết quả kinh doanh của Công ty & năng lực làm việc;
Cơ hội học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng, đãi ngộ hấp dẫn, môi trường năng động;
Được tham gia các khóa đào tạo, phát triển bản thân.
Thời gian thử việc tối đa 2 tháng;
Các phúc lợi khác: chương trình team building, du lịch và tham gia các hoạt động do Công ty tổ chức.
Chế độ BHXH theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 105 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

