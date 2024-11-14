Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO
- Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
• Phân tích và tối ưu hóa các trang web của công ty để cải thiện thứ hạng website trên các công cụ tìm kiếm, Top từ khóa, traffic, CTR, ...
• Thực hiện phân tích từ khóa và tối ưu hóa nội dung trên trang web để cải thiện khả năng hiển thị trên các kết quả tìm kiếm. Đẩy Top các từ khóa được giao.
• Theo dõi, phân tích và báo cáo các chỉ số SEO quan trọng như thứ hạng từ khóa, lưu lượng truy cập, tỷ lệ chuyển đổi,.... Đề xuất các phương án lien quan.
• Phối hợp với đội ngũ content để phát triển, tạo ra nội dung chất lượng.
• Thực hiện các hoạt động xây dựng liên kết (link building) để tăng độ uy tín cho website.
• Tối ưu hóa cấu trúc website, meta tags, URL và các yếu tố kỹ thuật khác để cải thiện hiệu suất SEO.
• Theo dõi và phân tích hoạt động của đối thủ cạnh tranh.
• Nghiên cứu và áp dụng các chiến lược SEO mới nhất để tăng lượng truy cập organic cho website.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Thì Được Hưởng Những Gì
