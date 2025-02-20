Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH ANH NGỮ TUẤN ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

CÔNG TY TNHH ANH NGỮ TUẤN ANH
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY TNHH ANH NGỮ TUẤN ANH

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH ANH NGỮ TUẤN ANH

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Có cơ hội lên làm Nhóm Trưởng hoặc Trưởng phòng Kinh doanh với các chế độ đi kèm (Lương/ Thưởng, Thời gian làm việc...)

- Thử việc 100% lương cứng + 100% hoa hồng

- Thưởng vào các dịp lễ, Tết, tháng lương thứ 13

- Tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của công ty

- Hưởng ngày nghỉ phép 12 ngày/năm

- Tham quan du lịch tối thiểu 1 năm/1 lần, liên hoan nhân các ngày đặc biệt,...

- Tham gia các lớp học tiếng anh miễn phí., Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Đến 30 Triệu

- Tư vấn và đưa ra các giải pháp, thông tin các khóa học theo yêu cầu của học viên
- Tìm kiếm phát triển học viên từ các nguồn cá nhân.
- Chăm sóc học viên để tìm kiếm cơ hội nhận giới thiệu từ học viên
- Hỗ trợ giải quyết những vấn đề thắc mắc của tất cả học viên của Trung Tâm;
- Cập nhật thông tin/ xu hướng thị trường định kỳ
- Đóng góp ý kiến cho sự phát triển của công ty.
- Thực hiện báo cáo và các công việc liên quan khác khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
- Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm việc về tư vấn, chăm sóc khách hàng, telesales; trong mảng tư vấn/ tư vấn giáo dục
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng;
- Có laptop cá nhân;

Tại CÔNG TY TNHH ANH NGỮ TUẤN ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANH NGỮ TUẤN ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANH NGỮ TUẤN ANH

CÔNG TY TNHH ANH NGỮ TUẤN ANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số L50, đường số 11, KDC Himlam , phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

