Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM

Product Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 19 Tòa Intracom, 33 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Nghiên cứu thị trường, khách hàng mục tiêu và đối thủ cạnh tranh, phối hợp với team R&D, Content, Ads và Design để lên kế hoạch marketing cho từng dòng sản phẩm.
Đề xuất và triển khai chiến lược ra mắt sản phẩm mới, bao gồm: kế hoạch truyền thông, kênh phân phối, ưu đãi ra mắt,...
Phối hợp với các team trên nền tảng (Shopee, Facebook, Tiktok, v.v...) để theo dõi hiệu quả sản phẩm, đề xuất cải tiến nội dung – hình ảnh – giá – chiến dịch.
Thực hiện các công việc khác được cấp trên phân công.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ
Độ tuổi: Năm sinh từ 2000 tới 1995, chưa lập gia đình
Trình độ: Tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành: Truyền thông báo chí, Marketing, quan hệ công chúng … hoặc các chuyên ngành liên quan.
Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Product Marketing, Market Research, Trade Marketing, Performance Marketing hoặc Brand Executive…
Có khả năng phân tích hành vi khách hàng và am hiểu cách xây dựng USP sản phẩm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong ngành FMCG, tiêu dùng nhanh, sản phẩm lifestyle.

Tại CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ,... theo luật lao động hiện hành
Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, chế độ BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
Phúc lợi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật,...:
Du lịch, team building hàng năm.
Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM

CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 06, tòa nhà Intracom 2 Tower, 33 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Khu Vực

