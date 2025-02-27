Tuyển Product Marketing BDO Consulting Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại BDO Consulting Vietnam Co., Ltd.
- Hồ Chí Minh: 60 Nguyễn Đình Chiểu, Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
We are seeking a highly motivated, independent professional to join our Advisory practice, which provides services related to:
• Governance, Risk & Compliance (internal audit, SOX audit, SOC assessment, corporate governance/enterprise risk management review);
• Deals (corporate finance & transaction services);
• ESG & Sustainability (audit & assurance, sustainability reporting).
WHY BDO?
• Attractive package;
• Good career progression;
• Be exposed to international clients from various industries;
• Professional, friendly and supportive working environment.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• A recognised degree in Accounting & Finance, Business or relevant discipline, Sustainability/Environmental Management.
• Minimum 4 – 5 years of working experience in the related fields.
Tại BDO Consulting Vietnam Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BDO Consulting Vietnam Co., Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI