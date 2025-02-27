Tuyển Product Marketing BDO Consulting Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

BDO Consulting Vietnam Co., Ltd.
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
BDO Consulting Vietnam Co., Ltd.

Product Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại BDO Consulting Vietnam Co., Ltd.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 60 Nguyễn Đình Chiểu, Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

We are seeking a highly motivated, independent professional to join our Advisory practice, which provides services related to:
• Governance, Risk & Compliance (internal audit, SOX audit, SOC assessment, corporate governance/enterprise risk management review);
• Deals (corporate finance & transaction services);
• ESG & Sustainability (audit & assurance, sustainability reporting).
WHY BDO?
• Attractive package;
• Good career progression;
• Be exposed to international clients from various industries;
• Professional, friendly and supportive working environment.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Experience & Education:
• A recognised degree in Accounting & Finance, Business or relevant discipline, Sustainability/Environmental Management.
• Minimum 4 – 5 years of working experience in the related fields.

Tại BDO Consulting Vietnam Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BDO Consulting Vietnam Co., Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

BDO Consulting Vietnam Co., Ltd.

BDO Consulting Vietnam Co., Ltd.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 11/F, No. 60Nguyen Dinh Chieu Street District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

