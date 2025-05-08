Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh sau mua với các đối tác TQ qua sàn Thương mại điện tử.
- Liên hệ người bán, người mua, thuyết phục, xử lý và phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn tất yêu cầu khiếu nại.
- Theo dõi quá trình khiếu nại với đối tác TQ để xử lý kịp thời, hiệu quả.
- Làm các việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ sinh năm 1998, 1999, 2000 có laptop cá nhân
- Tốt nghiệp chuyên nghành tiếng Trung hoặc Tiếng Trung tương đương HSK 5 trở lên.
- Tư duy logic tốt, phân tích với kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề hiệu quả
- Tính cách cẩn thận, chủ động, trách nhiệm cao trong công việc
- Không có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn nhiệt tình trong quá trình làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 13,5 triệu + thưởng (thu nhập từ 14 - 16tr/tháng)
- Thưởng quý, lễ tết các ngày lễ trong năm ,
- Đi du lịch trong nước 2 lần/năm,
- Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng lớn trong và ngoài nước , làm quen với nguồn hàng bên Trung,
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS

CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 45 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

