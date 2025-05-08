Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh sau mua với các đối tác TQ qua sàn Thương mại điện tử.

- Liên hệ người bán, người mua, thuyết phục, xử lý và phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn tất yêu cầu khiếu nại.

- Theo dõi quá trình khiếu nại với đối tác TQ để xử lý kịp thời, hiệu quả.

- Làm các việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ sinh năm 1998, 1999, 2000 có laptop cá nhân

- Tốt nghiệp chuyên nghành tiếng Trung hoặc Tiếng Trung tương đương HSK 5 trở lên.

- Tư duy logic tốt, phân tích với kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề hiệu quả

- Tính cách cẩn thận, chủ động, trách nhiệm cao trong công việc

- Không có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn nhiệt tình trong quá trình làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 13,5 triệu + thưởng (thu nhập từ 14 - 16tr/tháng)

- Thưởng quý, lễ tết các ngày lễ trong năm ,

- Đi du lịch trong nước 2 lần/năm,

- Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng lớn trong và ngoài nước , làm quen với nguồn hàng bên Trung,

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.