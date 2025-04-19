Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

Tiếng Trung

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 104

- D5D Đ. Võ Chí Công, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện đặt hàng, theo dõi và quản lý tiến độ giao hàng từ các nhà cung cấp Trung Quốc.
Liên hệ, đàm phán với các đối tác nước ngoài để đảm bảo nguồn cung ổn định.
Quản lý và cập nhật dữ liệu hàng hóa trên hệ thống công ty, đảm bảo thông tin chính xác và kịp thời.
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đặt hàng như chậm giao hàng, thiếu hàng, hàng không đúng chất lượng yêu cầu.
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan (kho vận, kinh doanh, kỹ thuật) để đảm bảo luồng hàng hóa thông suốt.
Thực hiện báo cáo công việc định kỳ hoặc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành liên quan đến kinh tế, thương mại, ngoại ngữ hoặc kỹ thuật ô tô.
Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết). Có khả năng đàm phán và giao tiếp tốt với đối tác nước ngoài.
Ưu tiên ứng viên có trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đặt hàng, mua hàng, xuất nhập khẩu hoặc kinh doanh phụ tùng ô tô.
Thành thạo tin học văn phòng và kỹ năng sử dụng các phần mềm quản lý dữ liệu.
Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc và giải quyết vấn đề hiệu quả.
Trung thực, cẩn thận, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 288, Trần Thái Tông, phường Tiền Phong, TP Thái Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tieng-trung-thu-nhap-12-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job350352
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 45 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Tuyển Tiếng Trung AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Tiếng Trung Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 15/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 13/09/2025
Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HAPAS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
HAPAS VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 45 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Tuyển Tiếng Trung AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Tiếng Trung Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 15/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 13/09/2025
Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tiếng Trung Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
22 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ LONG THÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ LONG THÀNH VIỆT NAM
20 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Openrays làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Openrays
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH SIYOTO VINA ELECTRONICS làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SIYOTO VINA ELECTRONICS
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLINK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLINK
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH LEAD GENERAL HOT POT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH LEAD GENERAL HOT POT VIỆT NAM
28 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Trung AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm