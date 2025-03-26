Tuyển Tiếng Trung Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Senco Building S5 - 17 Làng Nghề, Tân Triều, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Theo sát các thông tin cần thiết của sách theo form của Cục Xuất Bản.

Để biên tập viên (BTV) điền chốt thông tin gửi đăng ký xuất bản (ĐKXB).

Gửi đủ giấy tờ cho nhà xuất bản (Dân trí, Văn học, Thế giới...) xin GPXB và ISBN.

Làm thủ tục liên quan và thủ tục thanh toán để lấy ISBN, GPXB, Bản thảo có dấu, Phiếu duyệt bản thảo, HĐ in ba bên…

Chuyển giao giấy tờ cho BTV/chế bản viên để hoàn tất, và chuyển giao giấy tờ cho kế toán gửi in.

Nộp sách lưu chiểu cho NXB, lấy lại giấy phép phát hành (GPPH).

Lưu trữ các bản phôtô các GPXB, GPPH…, bàn giao bản chính cho Kế toán.

Hạng mục công việc song hành: Biên tập phụ

Biên tập bản thảo: Tiếp nhận bản thảo/giáo trình tiếng Trung sẵn có, biên tập phần lời, hỗ trợ chế bản viên tìm tòi phần hình ảnh/icon/file nghe/PPT/file hình…

Làm hoàn chỉnh các dự án biên tập theo Quy trình biên tập Phòng biên tập xuất bản Bác Nhã.

Kết nối nội bộ công ty và kết nối đối ngoại (tác giả, dịch giả, người hiệu đính, chế bản inhouse, chế bản outsource, kế toán, hành chính…).

Trình Trưởng phòng (TP) và Tổng giám đốc (TGĐ) duyệt kỹ cho mỗi giai đoạn của mỗi dự án. Cập nhật đều đặn tình hình nội bộ công ty, giấy tờ, văn bản cho TP.

Báo cáo công việc định kỳ.

Báo cáo các công việc phát sinh, tiến trình làm việc của bản thân đều đặn, bằng cách giao tiếp trực tiếp và giao tiếp qua mạng với TP và các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành khoa học xã hội, báo chí, truyền thông…

Sử dụng thành thạo Internet và tin học văn phòng.

Tổ chức công việc tốt; làm việc độc lập, và có khả năng hợp tác với những người trong nhóm/phòng ban/công ty. Khả năng giao tiếp tốt.

Nghiêm túc, nhiệt tình, chấp nhận cường độ, áp lực công việc cao.

Yêu thích sách vở.

Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xuất bản.

Biết tiếng Trung, tối thiểu HSK 5

Tại Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 8 triệu – 12 triệu, đánh giá tùy theo năng lực và số năm kinh nghiệm.

Làm việc trong một hệ sinh thái giáo dục toàn diện (nghiên cứu & phát triển sản phẩm, xuất bản sách, du học, đào tạo, công nghệ giáo dục,...).

Môi trường làm việc nhân văn, năng động, sáng tạo với giá trị cốt lõi (Vi nhân - Vị nhân - Do nhân).

Lương tháng thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Quà Tết và thưởng các ngày lễ lớn trong năm.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, tri ân, team building của Công ty.

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ.

Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books

