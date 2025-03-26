Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DU HỌC QUỐC TẾ HOA HƯỚNG DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DU HỌC QUỐC TẾ HOA HƯỚNG DƯƠNG
- Hà Nội: 3b3 ngõ 201 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
Dạy tiếng trung phồn thể sơ cấp cho du học sinh và ôn thi Tocfl trình độ A1,2
Trực tiếp đứng lớp giáng dạy tiếng Trung online hoặc offline
Soạn tháo tài liệu phục vụ cho chương trình học
Giám sát, quán lý chất lượng đầu ra lớp chú nhiệm
Theo dõi, đánh giá, báo cáo tình hình học tập và đào tạo của học sinh
Đề ra phương án cái thiện, nâng cao khá năng, kết quá học tập của học sinh lớp minh chú nhiệm
Tham gia quán lý học sinh nội trú của trung tâm.
Ôn luyện phỏng vấn trường và phỏng vấn đại sứ quan, Lãnh sự quán
Hỗ trợ khai form nhập học và đại sứ quán
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ khoa tiếng Trung, hoặc tốt nghiệp CĐ/ĐH khác kèm theo chứng chí ngoại ngữ tiếng Trung
Trình độ tiếng Trung: Tocfl B2 hoặc HSK4 trở lên.
Thành thạo 4 kỹ năng.
Có đam mê với giảng dạy, mong muốn gắn bó lâu dài với trung tâm
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DU HỌC QUỐC TẾ HOA HƯỚNG DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày Lễ Tết trong năm
Cung cấp đầy đủ thiết bị văn phòng, máy tính... trong quá trình làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DU HỌC QUỐC TẾ HOA HƯỚNG DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI