Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DU HỌC QUỐC TẾ HOA HƯỚNG DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3b3 ngõ 201 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Dạy tiếng trung phồn thể sơ cấp cho du học sinh và ôn thi Tocfl trình độ A1,2

Trực tiếp đứng lớp giáng dạy tiếng Trung online hoặc offline

Soạn tháo tài liệu phục vụ cho chương trình học

Giám sát, quán lý chất lượng đầu ra lớp chú nhiệm

Theo dõi, đánh giá, báo cáo tình hình học tập và đào tạo của học sinh

Đề ra phương án cái thiện, nâng cao khá năng, kết quá học tập của học sinh lớp minh chú nhiệm

Tham gia quán lý học sinh nội trú của trung tâm.

Ôn luyện phỏng vấn trường và phỏng vấn đại sứ quan, Lãnh sự quán

Hỗ trợ khai form nhập học và đại sứ quán

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22-40 tuổi.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ khoa tiếng Trung, hoặc tốt nghiệp CĐ/ĐH khác kèm theo chứng chí ngoại ngữ tiếng Trung

Trình độ tiếng Trung: Tocfl B2 hoặc HSK4 trở lên.

Thành thạo 4 kỹ năng.

Có đam mê với giảng dạy, mong muốn gắn bó lâu dài với trung tâm

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DU HỌC QUỐC TẾ HOA HƯỚNG DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Theo thỏa thuận

Thưởng các ngày Lễ Tết trong năm

Cung cấp đầy đủ thiết bị văn phòng, máy tính... trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DU HỌC QUỐC TẾ HOA HƯỚNG DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin