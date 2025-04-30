Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 05, Toà B1, Roman Plaza, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Theo dõi tinh trạng đơn hàng đã được lên đơn từ khi mua hàng đến khi kho Trung Quốc nhận hàng thành công.
Theo dõi các đơn báo giá để làm việc với Sale.
Phổi hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng và Sale để hỗ trợ đơn hàng.
Hỗ trợ bộ phận mua hàng check với nhà cung cấp và đơn vị vận chuyển.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
