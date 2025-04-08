Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỐNG NHÂN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỐNG NHÂN VIỆT NAM
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Sửa chữa máy đúc công nghiệp
Chăm sóc các khách hàng hiện tại và tìm khách mới (có doanh thu sẽ có thưởng)
Thực hiện các công việc mà ban giám đốc bàn giao
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết tiếng Trung
Độ tuổi: từ 22 đến 40 tuổi
Giới tính: Nam
Có bằng trung cấp trở lên về lĩnh vực cơ khí, điện và các ngành liên quan
Có kinh nghiệm về kỹ thuật sửa chữa máy đúc là 1 lợi thế
Chấp nhận lao động đã từng làm việc tại Đài Loan (không có bằng cấp)
Độ tuổi: từ 22 đến 40 tuổi
Giới tính: Nam
Có bằng trung cấp trở lên về lĩnh vực cơ khí, điện và các ngành liên quan
Có kinh nghiệm về kỹ thuật sửa chữa máy đúc là 1 lợi thế
Chấp nhận lao động đã từng làm việc tại Đài Loan (không có bằng cấp)
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỐNG NHÂN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 12 triệu - 15 triệu/1 tháng (nếu có kinh nghiệm có thể đàm phán mức lương tốt hơn)
Đóng BHXH, BHYT
Thưởng các dịp Lễ, Tết trong năm
Lương tăng theo năng lực
Được đào tạo bài bản về các kỹ năng chuyên môn liên quan đến sửa chữa máy đúc
Thưởng KPI cho các đơn hàng sửa chữa của khách hàng
Du lịch công ty hàng năm
Đóng BHXH, BHYT
Thưởng các dịp Lễ, Tết trong năm
Lương tăng theo năng lực
Được đào tạo bài bản về các kỹ năng chuyên môn liên quan đến sửa chữa máy đúc
Thưởng KPI cho các đơn hàng sửa chữa của khách hàng
Du lịch công ty hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỐNG NHÂN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI