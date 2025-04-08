Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỐNG NHÂN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Sửa chữa máy đúc công nghiệp

Chăm sóc các khách hàng hiện tại và tìm khách mới (có doanh thu sẽ có thưởng)

Thực hiện các công việc mà ban giám đốc bàn giao

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết tiếng Trung

Độ tuổi: từ 22 đến 40 tuổi

Giới tính: Nam

Có bằng trung cấp trở lên về lĩnh vực cơ khí, điện và các ngành liên quan

Có kinh nghiệm về kỹ thuật sửa chữa máy đúc là 1 lợi thế

Chấp nhận lao động đã từng làm việc tại Đài Loan (không có bằng cấp)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỐNG NHÂN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12 triệu - 15 triệu/1 tháng (nếu có kinh nghiệm có thể đàm phán mức lương tốt hơn)

Đóng BHXH, BHYT

Thưởng các dịp Lễ, Tết trong năm

Lương tăng theo năng lực

Được đào tạo bài bản về các kỹ năng chuyên môn liên quan đến sửa chữa máy đúc

Thưởng KPI cho các đơn hàng sửa chữa của khách hàng

Du lịch công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỐNG NHÂN VIỆT NAM

