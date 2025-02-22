Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đồng phục, máy tính... 8. Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp 9. Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài. 10. Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận. 11. Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp 12. Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak..., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

• Hỗ trợ TPKD trong việc quản lý, tổ chức, hoạch định và thực hiện chiến lược kinh doanh mảng đồng phục.

• Thực hiện công tác phân tích số liệu đánh giá tình hình kinh doanh.

• Giúp GĐKD tìm kiếm, tạo cơ hội kinh doanh, duy trì mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác. Tham gia vào việc ký kết Hợp đồng kinh doanh đồng phục.

• Thực hiện các yêu cầu công việc khác do cấp trên giao cho.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Độ tuổi: từ 25-35 tuổi

2. Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên.

3. Kỹ năng:

• Tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng thích ứng với nhiều môi trường làm việc.

• Tinh thần làm việc chăm chỉ, cầu tiến.

• Thành thạo kỹ năng tổ chức, quản lý công việc.

• Kỹ năng quản lý thời gian khoa học, logic để hỗ trợ lãnh đạo xếp lịch làm việc phù hợp.

• Kỹ năng giao tiếp lịch sự, tự tin.

• Kỹ năng làm việc nhóm hòa đồng, thân thiện

4. Kinh nghiệm:

• Đã có kinh nghiệm ở vị trí trợ lý KD hoặc có kinh nghiệm sale.

• Có kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, kinh tế, thương mại

• Kỹ năng giao tiếp tốt.

5. Khác: Có thể đi công tác tỉnh, biết lái xe là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

